Kartal’ın Parklarında Halk ve Çevre Sağlığı İçin İlaçlamaya Devam

İstanbul’un en yeşil ilçelerinden biri olan Kartal’da; park, bahçe ve sokaklarda temizlik işlerinin yürütülmesinin yanı sıra yeşil alanlarda da yapılan ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Halk ve çevre sağlığı için ilçe genelinde yeşil alanlarda yapılan ilaçlama çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte ilaçlama çalışmalarına yoğunluk veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özellikle bazı ağaçların yapraklarını tamamen yok eden zararlı böceklerle mücadele için bir ilaçlama programı oluşturdu. Mayıs ayının ilk haftası itibari ile ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını yürüten ekipler, ekim ayının son günlerine kadar uzanan program kapsamında ağaç ve yeşil alanlardaki ilaçlama çalışmalarına ağırlık veriyor.

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda vatandaşların ve muhtarlıkların talep ve şikâyetlerinin yanı sıra müdürlük ekiplerinin de çalışması ile tespit edilen bölgelerde ilaçlama çalışması yapılıyor.

Özel kıyafetli ve maskeli olarak ilaçlama yapan ekipler; ibreli veya yapraklı fidan, ağaç ve süs bitkilerinin üzerinde yaşayan uçucu olmayan böcek türleri için hazırlanan özel solüsyonu kullanıyor. Beyaz Sinek, Unlu Bit, Koşnil, Amerikan Beyaz Kelebeği, Çam Kese Böceği ve Yaprak Biti türü böcekler için hazırlanan solüsyonu yüksek basınçlı pompa ile ağaçlara ve yeşil alanlara püskürten ekipler çok uzun ağaçlara bile yeteri kadar ilacın ulaşmasını sağlıyor.