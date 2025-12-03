  1. Anasayfa
Kartal'ın yeşil koridoru genişliyor, kentin ortasına yeni bir doğa hattı kuruluyor

Kartal'ın yeşil koridoru genişliyor, kentin ortasına yeni bir doğa hattı kuruluyor
Güncelleme:

Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğü kapsamlı çevre düzenlemeleriyle ilçede yıllardır beklenen yeşil koridor hedefini adım adım gerçeğe dönüştürüyor. Uğur Mumcu ve Karlıktepe mahallelerinde eş zamanlı olarak devam eden yeni park projeleri, toplamda yaklaşık 30 bin metrekarelik modern yaşam alanını Kartallılarla buluşturacak.

Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlı bireylerin; sosyal, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını gözeterek, bu etkinliklerin gerçekleşmesine imkân sağlayan park ve yeşil alan miktarını artırma kararlılığını sürdürüyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen yeni park projeleriyle ilçenin yeşil alan kapasitesi önemli ölçüde artacak.

Uğur Mumcu ve Karlıktepe mahallelerinde hayata geçirilen iki büyük düzenleme sonucunda, toplamda yaklaşık 30 bin metrekarelik yeni yeşil alan, Kartallı komşuların kullanımına sunulacak. Projeler, hem sosyal yaşamı canlandırmayı hem de kent içinde nefes alınacak modern, güvenli ve çok yönlü alanlar oluşturmayı hedefliyor.

“Kartal’da nefes alanlarını büyütüyor, mahalle yaşamını yeniliyoruz.”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB işbirliği ile hayata geçirilen yeni projelerin, yalnızca yeşil alan kazanımı açısından değil, aynı zamanda mahalle yaşamının dönüşümü açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kartal’da kent yaşamıyla doğayı birbirine yaklaştıran bir planı hayata geçiriyoruz. Amacımız sadece bir park yapmak değil; her mahallenin kendi merkezini güçlendiren, çocukların güvenle oynadığı, gençlerin sporla buluştuğu, ailelerin nefes aldığı ‘yaşam adaları’ oluşturmak. İBB ile birlikte attığımız bu adım, Kartal’ın geleceğine bırakacağımız en değerli miraslardan biri olacak.”

Uğur Mumcu’da yeni nesil park modeli: 13 bin m²’lik yaşam adası

Uğur Mumcu Mahallesi’nde İBB iş birliğiyle başlatılan Şehit Aydın Çelik Caddesi yanı Yeşillendirme Projesi, yıllardır atıl durumda kalan geniş bir bölgeyi çağdaş bir mahalle parkına dönüştürüyor. Projenin en dikkat çekici özelliği: alanın tek bir fonksiyona değil, günün her anına uygun çoklu kullanıma göre tasarlanmış olması. Parkta; güvenli, modern ve geniş çocuk oyun alanları, kesintisiz yürüyüş yolları, açık hava sporunu destekleyen fitness noktaları, ailelere yönelik piknik ve dinlenme alanları, yoğun kullanım günlerini destekleyen mobil WC hizmeti ile bölgenin sosyal yaşamını hareketlendirecek bütüncül bir planlama yapılıyor. Çalışmalar tamamlandığında Uğur Mumcu Mahallesi, ilk kez bu ölçekte bir rekreasyon alanına sahip olacak.

Karlıktepe’ye 15.625 m²’lik daha büyük ve daha donanımlı park alanı

Karlıktepe’de geçtiğimiz dönem hizmete açılan Çamlık Parkı ile İBB ortaklığıyla hayata geçirilen Özgürlük Parkı, yeni düzenlemeyle birlikte tek bir yeşil ağın parçaları hâline geliyor. Bu birleşme, bölgede 10 bin m²’yi aşan kesintisiz yeşil dokunun ortaya çıkmasını sağlıyor ve mahallede ilk kez bu büyüklükte bir sosyal aks oluşturuluyor.

Alan içerisinde çocukların güvenli ve yaratıcı biçimde vakit geçirebileceği oyun alanları, hayvanseverlerin ve patili dostların özgürce kullanabileceği köpek oyun alanı, spor alışkanlığını destekleyen açık hava fitness bölümü ve basketbol severler için 25×45 ölçülerinde modern bir basket sahası yer alıyor.

Geniş yürüyüş yolları ve piknik masalarıyla mahalleli için hem dinlenme hem sosyalleşme imkânı sunan düzenlemede ayrıca mobil WC hizmeti de bulunuyor. Bu bütüncül yaklaşım sayesinde Karlıktepe, hem ailelerin hem gençlerin hem de çocukların günün her saatinde güvenle kullanabileceği bir sosyal yaşam merkezine dönüşüyor.

Kartal’ın kent dokusuna yeni bir soluk

İBB ve Kartal Belediyesi iş birliğiyle yürütülen iki kapsamlı proje; yalnızca park alanı oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda Kartal’ın mahalleleri arasında yeşil bir bağlantı ağı kurmayı hedefliyor.

Yaklaşık 30 bin metrekarelik yeni yeşil alan, ilçenin hem çevresel dayanıklılığına hem de sosyal yaşam kalitesine güçlü bir katkı sağlayacak.

Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Kartal, geleceğin kent modeli olan erişilebilir, çok fonksiyonlu ve doğayla bütünleşik kamusal yaşam alanları açısından önemli bir eşiği aşmış olacak.

