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Kartallı Öğrenciler, Lise Tercihlerinde Kartal Belediyesi’nden Danışmanlık Alıyor

Kartallı Öğrenciler, Lise Tercihlerinde Kartal Belediyesi’nden Danışmanlık Alıyor

Kartal’da yaşayan ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS)’ne giren öğrenciler, lise tercihlerinde Kartal Belediyesi tarafından oluşturulan, ‘Ücretsiz LGS Tercih Danışmanlığı’ hizmetinden faydalanıyor.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kartal Meydanı’na kurulan stantta, LGS’ye giren öğrencilere eğitim danışmanları tarafından tercih edebilecekleri liseler hakkında bilgi veriliyor.

Danışmanlık hizmeti sayesinde, okul heyecanı ve stresi yaşayan öğrenci ve aileler, uzman bakış açısıyla okul hayatlarıyla alakalı bilgilendiriliyor.

Eğitim danışmanları tarafından verilen danışmanlık hizmeti ile tercih sürecindeki öğrencilerin puanları, yetenekleri ve beklentileri doğrultusunda en doğru seçimi yapmaları amaçlanıyor.

Kartal Belediyesi’nin uzman eğitim danışmanlarının bilgi ve tecrübelerinden istifade eden öğrenciler ise kendileri için en doğru kararı vermeye çalışıyor.

Kartal Meydanı’na kurulan stantta, 2-8 Temmuz tarihleri arasında LGS’ye giren öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek.

“Tercih Dönemlerinde Öğrencilerimizin Yanındayız”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ücretsiz LGS Tercih Danışmanlığı ile Kartallı öğrencilerin ve ailelerin tercih döneminde yanlarında olduklarını kaydederek; “Kartal Belediyesi olarak, sadece öğrenimde değil, lise ve üniversite tercihleri dönemlerinde de öğrencilerimizin yanındayız. Mustafa Necati Etüt Merkezi ile öğrencilerimizin okul hayatlarında yanında olurken, tercih dönemlerinde de onları yalnız bırakmıyoruz. Biliyoruz ki, bir kent ancak eğitime verdiği önem derecesinde geleceğe en güzel şekilde hazırlanır.” ifadelerini kullandı.

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