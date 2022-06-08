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Klarnet virtüözü Şükrü Yunar Edremit'te anıldı

Klarnet virtüözü Şükrü Yunar Edremit'te anıldı

Edremitli ünlü klarnet virtüözü ve bestekar Şükrü Tunar, Edremit Belediyesi’nin düzenlediği konser ile anıldı.

Sanatçı Şükrü Tunar, Edremit Belediyesi’nin düzenlediği konser ile adının verildiği Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde anıldı. Yoğun ilginin olduğu konser Edremit İleri Türk Müziği Topluluğu tarafından gerçekleştirildi. Şef Ahmet Pakyüz’ün yönettiği konserde, Edremit’te doğup büyüyen sanatçı Zeki Müren ile birlikte çalışan, klarnet virtüözü ve bu konuda idol olarak benimsenen Şükrü Tunar’ın besteleri seslendirildi. Konsere katılan Edremit Belediyesi Kültür Müdür Cumhur Dokur da bu tür etkinliklerle Edremit’in değerli isimlerini yaşatacaklarını vurguladı. 

Etiketler Edremit Belediyesi
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