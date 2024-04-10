Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan esnafla bayramlaştı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ilçede bulunan esnafı ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını kutladı. Görevi süresince esnafı her zaman ziyaret edeceğini söyleyen Başkan Kotan, yerel seçimlerde kendisine destek veren esnafa da teşekkür etti.

Konyaaltı Belediye Başkanı seçilmesinin ardından çalışmalara hızla başlayan Başkan Cem Kotan, Konyaaltı ilçesinde esnaflık yapan vatandaşları ziyaret etti. Başkan Kotan'ı Konyaaltı ilçesi esnafı büyük ilgiyle karşıladı. ESNAFIN YANINDA OLACAĞIM Esnafın sorunlarını bildiğini ve her zaman esnafın yanında olacağını dile getiren Başkan Kotan, kendisine yerel seçimlerde destek veren esnafa da teşekkür etti. Kotan, “Konyaaltı ilçemizde bulunan esnafımızın sorunlarını biliyorum. Görevim süresince her zaman sizleri ziyaret edeceğim. Sıkıntılarınıza Konyaaltı Belediyesi Başkanı olarak derman olacağım. Şimdiden sizlerin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi.