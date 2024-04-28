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Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan: ''Sendikal haklara saygı duyuyoruz''

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan: ''Sendikal haklara saygı duyuyoruz''
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Tüm Bel-Sen Antalya Şubesi Başkanı İlhan Karakurt, yönetim Kurulu üyeleri ve iş yeri temsilcileri ile Konyaaltı Belediyesi Başkanı Cem Kotan'ı ziyaret etti. Sendikalaşmanın sosyal bir hak olduğunu dile getiren Başkan Kotan, “Emekçilerin sendikal haklarına asla karışmayız. Herkes istediği sendikayı seçmekte özgürdür” dedi.

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN)  Antalya Şubesi Başkanı İlhan Karakurt, yönetim kurulu üyeleri ve iş yeri temsilcileri ile Konyaaltı Belediyesi Başkanı Cem Kotan'ı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.  

1 MAYIS’A DAVET ETTİ

Tüm Bel-Sen Antalya Şube Başkanı İlhan Karakurt, ziyarette Başkan Kotan’a Konyaaltı Belediyesi’nde çalışan emekçilere ilişkin beklenti ve taleplerini iletti. Başkan Kotan’ı aynı zamanda 1 Mayıs İşçi Bayramı’na davet etti. 

SENDİKALAŞMA SOSYAL BİR HAKTIR 

Sendikal hak ve tercihlere saygı duyduğunu belirten Başkan Cem Kotan, “Sendikalaşma hakkı anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış sosyal bir haktır. Sendika özgürlüğü işçilerin kendi özgür iradeleriyle istedikleri düzeyde sendika kurup istedikleri sendikaya üye olabilmeleri anlamına gelir. Belediye emekçilerimizin sendikal haklarına asla karışmayız. Herkes istediği sendikayı seçmekte özgürdür” dedi. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Kotan, Tüm Bel-Sen Antalya Şube Başkanı İlhan Karakurt’a ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.  

 

 

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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