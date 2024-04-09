Konyaaltı Belediye Meclisi, Cem Kotan başkanlığında toplandı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan başkanlığındaki ilk meclis toplantısı yapıldı. Konyaaltı Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Konyaaltı Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, belediye binasındaki Beydağları Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın başkanlığındaki ilk meclis toplantısına katılım oldukça yoğun oldu. Alkışlarla başkanlık koltuğuna oturan Cem Kotan, verilen arada meclise katılan vatandaşlarla sohbet etti.

MECLİS ÜYELERİ BELİRLENDİ

Konyaaltı Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Meclis toplantısında başkan vekilleri, meclis divan katipleri, encümen üyeleri, plan ve bütçe komisyonu üyeleri, imar komisyonu üyeleri, eğitim işleri komisyonu üyeleri, gençlik ve spor komisyonu üyeleri, turizm işleri komisyon üyeleri, çevre ve sağlık komisyon üyeleri, engelsiz yaşam komisyonu üyeleri, yabancılar ve uluslararası ilişkiler komisyonu üyeleri, kültür ve sanat komisyonu üyeleri, isim verme komisyonu üyeleri, hukuk komisyonu üyeleri, kadın hakları ve kadına şiddetin önlenmesi komisyonu üyeleri oy birliğiyle belirlendi. Alınan karara göre; meclis başkanvekilliğine Veysel Akyar ile Ozan Demir, meclis divan kâtipliğine Evrim İşeri ve Ali Meriç Kiraz, encümen üyeliğine Özlem Şahin, Eren Doğanyiğit ve Ali Meriç Kiraz, plan ve bütçe komisyonu üyeliğine Ozan Demir, Nurten Erenler, Servet Taşlık, Hanife Aldemir Efe ve Murat Sevinç, imar komisyonu üyeliğine Deniz Fırat Budak, Hasan Kiraz, Cafer Sığırtmaç, Veysi Akgül ve Özkan Avcıoğlu getirildi.

ÜLKENİN EKONOMİK DURUMU ETKİLİ

2023 yılı Faaliyet Raporunu içeren videonun izletildiği mecliste ayrıca Belediye Başkanı Cem Kotan’a oy birliğiyle İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç 86 milyon TL’ye kadar borçlanma ve sözleşme yapması yetkisi verildi. Ülkenin ekonomik durumuyla ilgili bütün belediyelerde sıkıntı olduğunu dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Bu borçlanmaları getirmemizin sebebi de bu. Son 2 yıldır Türkiye’deki belediyelerde gelir gider dengesi bozulmuş durumda. Antalya’daki tüm belediyeler de aynı durumda. Bunu parti ayırt etmeksizin söylüyorum. Hizmetlimiz açısından da, yapacağımız işler açısından da sıkıntımız var. Ama bu tüm belediyeler de böyle. Hiç merak etmeyin bunların hepsini aşacağız arkadaşlar” diye konuştu. Meclise katılanların Ramazan Bayramını kutlayan Kotan, “Mübarek Ramazan Bayramı’nızı kutluyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da şimdiden kutluyorum. 2 Mayıs’ta görüşmek üzere. Aldığımız kararlar hayırlı uğurlu olsun” diyerek sözlerine son verdi. Mayıs ayı olağan meclis toplantısının 2 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’te yapılması kararlaştırıldı.