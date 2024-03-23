Konyaaltı Belediyesi kadınların yanında olacak

CHP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, “Kadın Dostu Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kent” beyanını imzalayarak, seçildikten sonra Kadın ve Aile Müdürlüğü ile buna bağlı bir Kadın Danışma Merkezi kuracağını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, kadınların haklarının ve koşullarının geliştirilip güçlendirilmesini amaçlayan Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği sözleşmelerine dayanan “Kadın Dostu toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kent” beyanına destek verdi.

Cem Kotan, Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği gönüllüleriyle yaptığı görüşmede seçilmesinin ardından belediyede bir Kadın ve Aile Müdürlüğü kuracağını, bunun altında da Kadın Danışma Merkezi açılacağını anlattı.

HUKUKİ, PSİKOLOJİK VE EKONOMİK DESTEK

Kotan, hem ailelere hem de kadınlara psikolojik ve danışma alanlarında destek sağlanacağını, çocuğuyla yalnız yaşayan kadınlara çocuk bakımında kreş önceliği gibi destekler planlandığını açıkladı.

Özellikle engelli ailelerde ailelerin desteğe ihtiyaç duyduğunu önceki çalışmalarında gördüğünü dile getiren Cem Kotan, iş hayatına atılan gençlerden yeni bir hayat kurmaya çalışanlara kadar her yaş grubundan kadınlara yardımcı olacak adımlar da atılacağını dile getirdi. Cem Kotan, Konyaaltı Belediyesi’nin her zaman Konyaaltı kadınının yanında olacağını söyledi.

CHP Adayı Cem Kotan, gerektiğinde meclis üyesi kadınlardan bir komisyon oluşturularak, bu komisyonun denetim ve diğer kurumlarla işbirliği faaliyetini yürütebileceğini kaydetti.

Kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin kabul edilemez olduğunun altını çizen Cem Kotan, kadın sorunlarının çok geniş kapsamlı olduğunu, kadının ekonomik olarak da güçlendirilmesine destek verilmesi gerektiğini dile getirdi. Kotan, eşinin de bu alanda çalıştığını ve kendisine yardımcı olduğunu aktardı.

KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET VE CİNAYET ARTTI

Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği gönüllüleri de, 2000 yılından bu yana derneğin faaliyette olduğunu ve kadınları hedef alan şiddete karşı çalışmalar yaptıklarını, kadınlara hukuksal ve psikolojik destek verdiklerini söyledi.

Antalya’nın kadına yönelik şiddet konusunda öne çıkan bir şehir olduğuna dikkati çeken gönüllüler, kadın cinayetlerinin de son dönem arttığına vurgu yaptı. Gönüllüler, bu anlamda Cem Kotan’ın projeleri arasında yer alan kadın danışma merkezinin açılacak olmasının ve böyle bir politika izlenmesinin kendilerini sevindirdiğini anlattı.

Görüşmede Cem Kotan, “Kadın Dostu toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kent” beyanına imza attı. Gönüllüler, geçen seçim döneminde diğer belediye başkanlarının da imzaladığı “Kadın Dostu toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kent” beyanına, bu yıl Antalya’dan imza atan ilk başkan adayının Cem Kotan olduğuna işaret etti.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE GÜVENLİK

Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği’nin hazırladığı beyanda Birleşmiş Milletler’in Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi hükümlerinin öngördüğü kadının insan haklarının gözetilmesi ve bunun uygulanması öne çıkıyor.

Bu çerçevede beyanda; kadınlara, engellilere ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele etmek, bu alanda eğitimlerin geliştirilmesi, kadınlara yönelik güvenliği sağlayacak adımların atılması, kreş ve kooperatif gibi kadının ekonomik açıdan güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik adımlar atılmasına ilişkin maddeler bulunuyor.