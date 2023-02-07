Konyaaltı tek yürek oldu

Konyaaltı Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremden sonra yardım çağrısında bulundu. Yapılan duyurudan sonra vatandaşlar yardım paketleri ile Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezine akın etti. aşağıdaki linktedir. İyi çalışmalar dileriz.

Konyaaltı Belediyesi, merkezi Kahramanmaraş olan iki büyük depremin meydana gelmesinin ardından hemen harekete geçti. Sivil savunma ekiplerini bölgeye gönderen belediye, diğer yandan yardım kampanyası başlattı. Konyaaltı Belediyesi kampanya duyurusunu yapıldıktan sonra vatandaşlar Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezindeki yardım toplama merkezine akın etti. Konyaaltı, 7’den 70’e depremzedelere yardım etmek için seferber olurken, vatandaşlar toplanan yardımların paketlenme sürecine de yardım etti. Yardımların paketlenme sürecine Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı sporcuları da katıldı. Sabah saatlerinde başlayan yardım kampanyası gece saat 23.00’e kadar devam etti. Yardım kolileri arasında duygulandıran notlar da çıktı. Battaniye gönderen bir vatandaş, “yalnız değilsiniz” diye not yazarken minik bir yardımsever olan Lina ise, “Lina’dan sevgilerle. Hep yanınızdayız. Umarım oyuncaklarım sizi biraz olsa da mutlu etmiştir” şeklinde duygulandıran bir not yazdı. Toplanan yardımlar deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Deprem bölgesine giden yardımların, bölgede bulunan kriz masasının talimatları doğrultusunda ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırılacağı bildirildi. Tüm imkanları ile deprem bölgesindeki vatandaşların yardımına koştuklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bölgede hava koşulları nedeniyle en çok çadır, eksi derecelere dayanıklı uyku tulumu, hazır tüketilebilir gıda, kışlık kıyafetler vb malzemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.