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Konyaaltı’nda 19 Mayıs coşkuyla kutlanacak

Konyaaltı’nda 19 Mayıs coşkuyla kutlanacak

Konyaaltı Belediyesi, düzenleyeceği konser ve etkinler ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın ilçede coşkulu bir şekilde kutlanmasını sağlayacak.

Konyaaltı Belediyesi, düzenleyeceği konser ve etkinler ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın ilçede coşkulu bir şekilde kutlanmasını sağlayacak.   

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Konserleri kapsamında, 18 Mayıs Çarşamba günü Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası ve Cengiz Ateş sahnede olacak. 19 Mayıs Perşembe günü ise Ufuk Beydemir’in sahne alacağı etkinlikte Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu gösterilerini gerçekleştirecek.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

19 Mayıs Gençlik Şenliği’nde düzenlenecek turnuvalarda gençler dart, langırt, hentbol 7m atışı ve futbol penaltı atışı etkinliklerine ücretsiz katılma fırsatı bulacak. Etkinliğe başvuru yapmak isteyen gençler, online kayıt işlemlerini  www.konyaalti.bel.tr  adresinden veya 0242 245 55 25 hizmet numarasını arayarak yapabilir.

Etiketler Konyaaltı Belediyesi
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