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Konyaaltı'nda Bebek Parkı'nda anne ve çocuk sağlığı konuşuldu

Konyaaltı'nda Bebek Parkı'nda anne ve çocuk sağlığı konuşuldu
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Konyaaltı Belediyesi tarafından Bebek Parkı’nda düzenlenen ‘’Bebek Günleri’’nin ikinci gününde Op. Dr. Melek Büyükkınacı Erol ve Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Ali Satılmış ‘Doğum Sonrası Anne Sağlığı ve Sağlıklı Çocuk Gelişimi’ konulu söyleşi gerçekleştirdi. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide anne ve çocuk sağlığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Konyaaltı Belediyesi Bebek Parkı’nda bu yıl ilk kez düzenlenen Bebek Günleri’nin ikinci gününde Op. Dr. Melek Büyükkınacı Erol ve Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Ali Satılmış  ‘Doğum Sonrası Anne Sağlığı ve Sağlıklı Çocuk Gelişimi’ konulu söyleşi gerçekleştirdi. Ailelerin ve bebeklerin yoğun olarak katıldığı söyleşide ailelere doğum sonrası anne sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı. 

ELEŞTİRMEDEN YARDIMCI OLALIM 

Kadın sağlığının 7’den 70’e tüm kadınları ilgilendirdiğini söyleyen Op. Dr. Melek Büyükkınacı Erol “Kadınların hekim ziyaretini en yoğun yaptığı süreç gebelik dönemi oluyor. Gebelikten sonra takipler duruyor. Kadın hastalarımız gebelikten sonra kendini ihmal ediyor. Etmemeleri gerekiyor. Takipler önemli. O yüzden anneleri eleştirmeden annelere yardımcı olmamız gerekiyor. Doğumdan sonra kendi bakımlarımızı yapmalıyız. Kendinize vakit ayırmalısınız” dedi. 

ÇOCUK BÜYÜTMEK UZUN BİR YOLCULUK, EBEVEYNLER SABIRLI OLMALI

Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Ali Satılmış ise çocuk büyütmenin uzun bir yolculuk olduğunu ve anne babaların bu süreci sabırlı bir şekilde yürütmesi gerektiğine vurgu yaptı. Öte yandan  çocuk yetiştirirken çocukların doğa içinde olabilmelerinin önemine değinen Uzm. Dr. Ali Satılmış “Çocuklarımızın duyusal gelişimleri için toprağa, çiçeğe, ağaca dokunmaları gerek, çocuklarımızın mümkün olduğunca sosyal ilişki içinde olabilecekleri alanlarda olmaları önemli” dedi.  

Söyleşinin ardından Op. Dr. Melek Büyükkınacı Erol ve Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Ali Satılmış, ailelerden gelen soruları cevapladı. 

 

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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