Konyaaltı'nda destekler spora ilgiyi artırdı

Son üç buçuk yılda sportif faaliyetlere önemli destekler sağladıklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu sayede ilçe genelinde spora olan ilginin arttığını söyledi.

Konyaaltı Belediyesi’nin spora verdiği destekler sürüyor. Özellikle amatör spor branşlarını yaygın hale getirmek istediklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, konuyla ilgili birçok çalışma yaptıklarını ve gençlerin daha fazla spora yönelmesini sağladıklarını kaydetti. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve yönetimini misafir eden Esen, Konyaaltı’nda sürdürdükleri sportif faaliyetleri anlattı. Hentboldan yağlı güreşe birçok branşta takımlarını olduğunu dile getiren Esen, düzenledikleri müsabakalar ile spora olan ilgiyi artırdıklarını belirtti. Yüzme yarışı, maraton, satranç turnuvası vb. etkinler ile spor turizmine katkı sağladıklarını söyleyen Esen, “Konyaaltı, birçok farklı sporu yapmaya elverişli bir yapıya sahip. Biz de Konyaaltı Belediyesi olarak bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde uluslararası bir yüzme yarışı düzenledik. Ondan önde de yine uluslararası satranç turnuvasının ikincisini gerçekleştirdik. Şimdi önümüzdeki ay yani 24-25 Aralık’ta Antalya Ultra Maratonu’nun ikincisi yapacağız. Yine dünyanın dört bir yanında sporcunun katıldığı büyük bir organizasyon olacak. Bunun yanında yakın bir zamanda ilçemize büyük bir yüzme havuzu kazandıracağız. Var olan spor tesislerimize yenilerini de eklemeyi hedefliyoruz. Çünkü Konyaaltı’nın kültür, sanat vb. konuların yanı sıra sporla da anılmasını istiyoruz” diye konuştu.