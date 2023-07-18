  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Konyaaltı’nda ''Sünnet Şöleni'' kayıtları başladı

Konyaaltı’nda ''Sünnet Şöleni'' kayıtları başladı

Konyaaltı’nda ''Sünnet Şöleni'' kayıtları başladı
Güncelleme:

Konyaaltı Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleni için kayıtlar başladı. Vatandaşlar, 27 Temmuz’a kadar belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuru yapabilecek.

Her yıl yüzlerce çocuğun sünnetini üstlenen Konyaaltı Belediyesi, bu yılki sünnet töreni için de kayıtlar almaya başladı. Başvuruların 27 Temmuz’a kadar süreceği bildirilirken, kayıt yapmak isteyen ailelerin Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bizzat gitmesi gerektiği belirtildi. Vatandaşların gerçek ihtiyaçlarına yönelik hizmet verdiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, düzenledikleri Sünnet Şöleni ile ilçedeki çocukları ücretsiz sünnet ettirdiklerini dile getirdi. Başkan Esen, sünnet törenine katılacak çocukları şimdiden tebrik ettiğini söyledi. Bu yıl 26’ncısı yapılacak Sünnet Şöleni’nde 5-12 yaş grubu çocuklar için ailelerin kimlikleriyle birlikte, Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor. Kayıtlar 27 Temmuz’da sona erecek.

Etiketler Konyaaltı Konyaaltı Belediyesi Semih Esen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Canlı yayında açıklanan emekli milletvekili maaşı dudak uçuklattı
Dev banka Dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
Demet Özdemir'in sahildeki seksi dansı Aşk Taktikleri 2’ye damga vurdu
Gazlı içeceklere 20 gün içinde 2'nci zam
Erdoğan, Veliaht Prens Selman’a Togg hediye etti
Plaj fiyatları uçtu, sıcaklar bastırdı, İstanbullu'nun çözümü bu oldu
Gerici kafanın hedefinde yine Ebrar Karakurt vardı
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 5 futbolcunun bileti kesildi
İslam Memiş altın tahminini açıkladı
Prof. Dr. Şengör o bölgemizi uyardı: ''Hiçbir canlı kalmayacak!''