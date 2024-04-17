Konyaaltı'nın gözbebeği HayatPark çiçek gibi oldu

Konyaaltı Belediyesi, HayatPark’ın peyzajını yeniliyor. Çiçeklerle donatılan HayatPark’ın yeni hali vatandaşların da beğenisini topladı.

Konyaaltı Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan 117 dönüm alana sahip HayatPark’ın çehresini değiştiriyor. Yaz çiçekleriyle donatılan HayatPark, vatandaşların da beğenisini topladı. HayatPark’ta çimleri biçen Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ardından parkın bir çok noktasına da yaz çiçekleri dikti.

VATANDAŞ MEMNUN

Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde peyzaj mimarı olarak görev yapan Hatice Ayaz, HayatPark’ta çimlendirme ve çiçek ekim çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Ayaz, “HayatPark’ta yaza hazırlık çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yaza hazırlık derken gerek mevsimlik çiçeklerimizin gerekse çalı grubu çimlerimizin ekimini gerçekleştirdik” dedi. HayatPark’a yaklaşık 5 bin adet mevsimlik çiçek ektiklerini kaydeden Ayaz, 15 bin metrekare alanda da çim ekme çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Ayaz, “Vatandaşımız yaptığımız çalışmalardan memnuniyet duymaktadır. Rengârenk hale getirdiğimiz HayatPark’ımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.