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Konyaaltı'nın köylerinde bisiklet sürecekler

Konyaaltı'nın köylerinde bisiklet sürecekler
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Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenecek ‘Köyüm Bisiklete Biniyor Şenliği’ bu yıl 7’nci kez gerçekleşecek. Konyaaltı’nın 8 kırsal mahallesini kapsayan şenlik, 11 kilometrelik parkurdan oluşacak.

Konyaaltı Belediyesi, sporun birleştirici gücünü ilçenin dört bir yanında vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Çeşitli spor dallarını ilçenin farklı mahallelerine götüren Konyaaltı, bu kez de bisiklet şenliğine ev sahipliği yapacak. Antalya Kent Konseyi’nin de iş birliğinde düzenlenecek “Köyüm Bisiklete Biniyor Şenliği”, 11 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da Çakırlar Pazar Yeri’nden başlayarak Gökçam İlkokulu’nda sona erecek. 11 kilometrelik parkur boyunca doğayla iç içe sürecek etkinliğin rotasında; Karatepe, Doyran, Doyran Dağ, Doyran Çamlıbel, Çakırlar, Bahtılı, Gökçam ve Kır Mahalleleri yer alacak. Hem çocuklara hem de yetişkinlere doğada spor yapma imkan sunacak şenliğin sonunda katılımcılara keşkek ve pişi ikramı da yapılacak ve bunun yanı sıra çeşitli hediyeler de verilecek. Konyaaltı Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruyla, tüm ilçe halkı doğayla iç içe bu keyifli güne davet edildi.

 

Haber3.com Haber Merkezi

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Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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