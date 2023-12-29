Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi'nde 30 farklı branşta sanat eğitimleri

Çocuk, genç ve yetişkinlere sanat eğitimleri veren Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi’nin 1-3 yıl aralığında devam edecek ücretsiz eğitimleri başladı. Sanata yeteneği olan Küçükçekmecelilerin büyük ilgi gösterdiği Akademi'de, eğitimler yeni dönemde 30 farklı branşta, 568 öğrenciyle gerçekleştiriliyor.

Küçükçekmece’nin gözde sanat merkezlerinden biri haline gelen Akademi’de; 6 sanat atölyesi, 1 video art stüdyosu, 1 animasyon stüdyosu, 1 dijital tasarım stüdyosu, 1 konsept tasarım atölyesi, 1 galeri, 1 yaratıcı çocuk atölyesi, 1 kütüphane, 1 çini seramik fırın atölyesi, teras ve dinlenme alanları yer alıyor.

30 farklı branşta, her yaşa hitap eden eğitimler devam ediyor

Eğitim çağındaki çocuklara ve gençlere yeni beceriler kazandıran ve yaratıcılıklarını keşfedecekleri bir ortam sunan Güzel Sanatlar Akademisi’nde, çocuklara Resim, Güzel Sanatlara Hazırlık ve Ebru branşlarında yaratıcı sanat eğitimleri veriliyor. Akademide, yeteneği olan özel gereksinimli çocuklara yönelik özel çocuk sanat eğitimleri düzenleniyor.

Yetişkinler için ise 16 farklı branşta Akademik Sanat Eğitimi gerçekleştirilerek; Temel Sanat Eğitim, Resim (Temel), Çağdaş Sanat Pratikleri, Sanat Tarihi, Sanatta Tasarım ve Kurgu, İnce Kağıt Oymacılığı (Katı'), Kağıt Konservasyonu, Resim Teknikleri, Fotoğraf, Minyatür, Seramik, Tezhip, Ebru, Klasik Cilt, Çini branşlarında eğitimler veriliyor. Akademide kurulan dijital altyapı ile Dijital İllüstrasyon, Video Art, Video Kurgu, Dijital İçerik Üretimi, Video Çekim Teknikleri, Animasyon, Karakter Tasarımı, Çizgi Roman branşlarında çocuk ve yetişkinlere yönelik eğitimler düzenleniyor.

Sanat alanında yeteneği olan Küçükçekmecelilere sanat üretim sürecini hissetme ve sanatı keşfetme olanağı sunan Güzel Sanatlar Akademisi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile yapılan "Sanatta İş Birliği Protokolü" kapsamında eğitim süresini başarıyla tamamlayan öğrencilere, başarı sertifikası veya katılım belgesi takdim ediyor.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Güzel Sanatlar Akademisi ve alanında uzman akademisyenler ve sanatçılar ile gerçekleştirilen sanat eğitimleri ile ilgili 444 4 360/8850 numaralı telefondan detaylı bilgi edinilebilir.