Küçükçekmece Belediyesi kitaplarla ulaşımda engelleri kaldırıyor

Kentteki kütüphane sayısını 9’a çıkaran Küçükçekmece Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak ve kitapları herkes için erişilebilir kılmak amacıyla vatandaşların talep ettikleri kitapları, adreslerine teslim edecek. Eğitim projeleriyle yaşam boyu eğitime ve fırsat eşitliğine katkı sağlayan Küçükçekmece Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşlar için kitaplara ulaşımda engelleri kaldırarak, ‘kitaplar adrese teslim’ uygulaması başlattı.

Tek tıkla başvurulabilecek hizmetten faydalanabilmek için, özel gereksinimli vatandaşların, www.kutuphane.kucukcekmece. bel.tr adresinden, istedikleri kitapları seçerek, iletişim numaralarından ilgili kütüphaneye bilgi vermeleri yeterli olacak. Belediye ekipleri talep doğrultusunda istenilen kitapları vatandaşların adresine teslim edecek.

4,5 yılda 500 bine yakın ziyaretçi

Kitap sayısının 70 binlere ulaştığı Küçükçekmece Belediye Kütüphaneleri; okumak, ders çalışmak, okur-yazar söyleşileri ve atölyeler gibi çeşitli olanaklara sahip olması yönüyle dikkat çekiyor.

Son 4,5 yılda yaklaşık 500 bin ziyaretçinin uğrak noktası olan Küçükçekmece Kütüphaneleri’ndeki online kütüphanecilik uygulamaları, ziyaretçileri kitaplara ve okumaya teşvik ediyor. Kuşlu Çocuk Kütüphanesi, Rıfat Ilgaz Çocuk Kütüphanesi, Gezici Kütüphane dışındaki yetişkin kütüphaneleri olan Millet Kütüphanesi, Yusuf Ahıskalı Kütüphanesi, Kemal Paşa Semt Konağı Kütüphanesi, Halide Edip Adıvar Kütüphanesi, Gençlik Gelişim Merkezi Kütüphanesi ve Mehmet Akif Kütüphanesi’nde uygulanan hizmetle, 15 günlüğüne ödünç kitap alınabiliyor.

Küçükçekmece Belediye Kütüphaneleri, ziyaretçilerine Pazar günü hariç haftanın 6 günü hizmet veriyor. Ödünç kitap uygulaması ve belediye kütüphaneleri ile ilgili web adresi ya da 444 4 360/8985 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi edinilebilir.