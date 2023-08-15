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Küçükçekmece Belediyesi yaz sanat atölyeleri başladı

Küçükçekmece Belediyesi yaz sanat atölyeleri başladı
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Küçükçekmece Belediyesi’nin 8-14 yaş arası çocuklar için düzenlediği ücretsiz yaz atölyeleri başladı.

Küçükçekmece Belediyesi’nin 8-14 yaş arası çocuklar için düzenlediği ücretsiz yaz atölyeleri başladı. Sefaköy, Cennet ve Atakent Kültür ve Sanat Merkezleri’nin yanı sıra Kemal Paşa Semt Konağı ile İstasyon Gençlik ve Gelişim Merkezi’nde düzenlenen yaz atölyelerine katılım sağlayan öğrenciler, yaz tatillerini eğlenerek ve öğrenerek geçiriyor.  

Çocukların kaliteli ve verimli bir yaz tatili geçirmesi amacıyla hayata geçirilen ücretsiz yaz atölyelerinde; anne çocuk takı yapımından, çocuk mutfak atölyelerine, Türk işaret dili ve ritim atölyesine kadar birbirinden eğlenceli atölyeler yer alıyor.

Başkan Çebi: Küçükçekmece’de çocuklara sanatla dopdolu bir yaz sunuyoruz

Öğrencilerin kaliteli ve verimli bir yaz geçirmesi için ücretsiz yaz sanat atölyelerini hayata geçirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ Küçükçekmece’de çocuklarımıza sanatla dopdolu bir yaz sunuyoruz.  Yaz ayları çocukların hem sosyalleşebilecekleri hem de yeteneklerini geliştirebilecekleri atölyeler için ideal bir dönem. Biz de bu hedefle, yaz sanat atölyeleri düzenliyoruz. Atölyelere katılan çocuklar keyifli deneyimlerle birlikte yaratıcılıklarını da geliştirme fırsatı bulacaklar” diye konuştu.

Yaklaşık bir ay boyunca devam edecek olan yaz atölyeleri ile ilgili Sefaköy, Cennet ve Atakent Kültür ve Sanat Merkezleri’nden ve 444 4 360 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabilir.

Etiketler Küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi Kemal Çebi
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