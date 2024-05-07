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Halkalı-Kapıkule YHT projesinin bitiş tarihi belli oldu

Halkalı-Kapıkule YHT projesinin bitiş tarihi belli oldu
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Edirne Valisi Yunus Sezer, İstanbul ve Edirne arasındaki hızlı tren projesinin şehir içi çalışmalarının haziran ayında bitirileceğini belirtti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'yi İstanbul'a hızlı trenle bağlayacak projedeki şehir içi çalışmalarının haziran ayında tamamlanacağını bildirdi.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Projenin birinci etabı Çerkezköy-Kapıkule arasındaki çalışmalar kapsamında kent merkezinde de inşa faaliyetleri yürütüldüğünü ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Halkalı'dan başlayıp Kapıkule'de biten projenin şehrimizi ilgilendiren kısmının haziran ayı itibarıyla bitirileceğini düşünüyoruz. Tabii bunun test ve deneme çalışmaları var." dedi.

ULAŞIM HIZLANACAK

Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Çerkezköy-Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesiminde çalışmaların devam ettiğini, bu etabı 2025 sonuna kadar, projenin tamamının ise 2028 yılına kadar bitirmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Etiketler bitiş metro proje
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