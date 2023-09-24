Küçükçekmece Belediyesi'nden 505 çocuğa sünnet şöleni

Küçükçekmece Belediyesi tarafından ücretsiz sünnet ettirilen 505 çocuk, Fevzi Çakmak Meydanı’nda düzenlenen ‘Sünnet Şöleni’nde bir araya geldi. Çocukların ve ebeveynlerinin katıldığı şölen, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, çocukları bu mutlu günde yalnız bırakmadı. Sünnet olan çocuklar düzenlenen konvoyla, ilçenin mahallerini gezerek Fevzi Çakmak Meydanı’na geldi.

Başkan Çebi: Çocuklarımızın ve ailelerinin mutluluğuna şahit olmak çok güzel

Konvoyda çocuklara eşlik eden Başkan Çebi, Sünnet Şöleni’nde yaptığı konuşmasında sponsor olan hastane sahiplerine ve doktorlara teşekkür ederek, “Küçükçekmece Belediyesi olarak, bu yıl 4. sünü gerçekleştirdiğimiz Sünnet Şölenimizi artık geleneksel hale getirdik. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını sünnet ettirip, böyle etkinliklerde hediyeler vererek onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Onların bu özel gününe şahitlik ederek biz de çok mutlu oluyoruz. Küçükçekmece’de çocuklarımıza yaptığımız yatırım, kültürde, sanatta , sporda ,eğitimde de hız kesmeden devam edecek.” diye konuştu. Başkan Çebi , günün anısına sünnet kıyafetlerini giyen çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirerek, konuklarla birlikte hediyeler dağıttı.