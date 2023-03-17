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Küçükçekmece Belediyesi'nden Hatay'daki üreticiye destek

Küçükçekmece Belediyesi'nden Hatay'daki üreticiye destek
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Küçükçekmece Belediyesi deprem bölgesinde yaraları sarmak için çalışmalarına devam ediyor. Hatay’da binbir emekle yetiştirilen ürünler Küçükçekmece Belediyesi’nin desteği ile ihtiyaç sahibi Küçükçekmecelilerin sofrasında yer alacak. Yaşanan deprem felaketi sonrası ürünlerini satmakta zorluk yaşayan Hataylı üreticilerin ürünlerini, Küçükçekmece Belediyesi satın alacak ve Küçükçekmeceli ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Yaşanan deprem felaketi sonrası dayanışmanın önemine vurgu yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Ülkemiz bir tarım ülkesidir ve deprem bölgesi Türkiye’deki toplam tarım alanları içinde meyvelik alanın payı yüzde 14’üne sahiptir.  Hatay ilinde bu değerin yüzde 35 düzeyinde olduğunu biliyorum. Bir verinin daha altını çizmek isterim; bölge Türkiye narenciye üretiminin yüzde 57’sini sağlarken, Hatay bu üretimin yüzde 20'sini tek başına gerçekleştirmektedir. Bu açıdan bakınca Hatay’daki  çiftçinin üretmesi, tarlasını sürmesi ülkemiz için de çok önemlidir. Zor günlerden geçiyoruz ve çiftçimizin yanında olmak zorundayız. Bu bizim yurttaş olarak da sorumluluğumuz.  Çiftçimizden aldığımız ürünler sayesinde hem çiftçimizin ürettiği ürünler tarlada kalmayacak hem de ihtiyaç sahibi Küçükçekmeceli komşularımıza destek olacağız” dedi.

Etiketler Küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi Kemal Çebi
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