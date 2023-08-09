Küçükçekmece'de 30 bin porisyon aşure ikramı

Küçükçekmece Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında 30 bin porsiyona yakın aşureyi vatandaşlara ikram etti. Belediye Başkanı Kemal Çebi de Garip Dede Cemevi ve sivil toplum kuruluşlarında vatandaşların aşure lokmasına ortak olarak, Muharrem ayının birlik ve beraberliğe vesile olması temennisinde bulundu.

Belediye aşevinde hijyenik şartlarda özenle hazırlanan aşureler, Sosyal Yardım Müdürlüğü aracılığıyla Küçükçekmecelilerle buluşturulmaya devam ediyor. Hürriyet Caddesi, Halkalı Marmaray ve Mehmet Akif Mahallesi’nde dağıtımı gerçekleştirilen aşureler, belediyeden sıcak yemek hizmeti alan ihtiyaç sahiplerine de ulaştırıldı. Aşure ikramına Küçükçekmeceliler büyük ilgi gösterdi. Başkan Çebi’den birlik beraberlik mesajı Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Muharrem ayı mesajında, “Böyle mukaddes bir ayın maneviyatını vatandaşlarımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Aşure, birlik beraberlik ve paylaşmayı temsil eder. Muharrem Ayının bereketini ve huzurunun tüm hayatımıza yayılmasını ve birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. Bu ayda yapılan ibadetlerin, Yas-ı Matem orucuna niyet eden canlarımızın oruçlarının ve lokmalarının Hak katında kabul görmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.