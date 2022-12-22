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Küçükçekmece'de 41 bin binaya alternatif Acil Toplanma Alanı etiketi

Küçükçekmece'de 41 bin binaya alternatif Acil Toplanma Alanı etiketi
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Küçükçekmece Belediyesi, uzmanlar tarafından işaret edilen olası büyük İstanbul depremine karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), Jandarma ve Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği işbirliğiyle Küçükçekmece’deki 41. 020 adet bina girişine alternatif toplanma alanı etiketleri yapıştırarak, vatandaşları kendilerine en yakın toplanma alanları ile ilgili bilgilendirmeyi amaçlıyor. 30 bin binanın afiş çalışmasını tamamlayan Sivil Savunma Amirliği ekipler

Küçükçekmece Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 45 Sivil Savunma Amirliği personeli ilçedeki 21 mahallede belirlenen noktalara tek tek bilgilendirme afişi astı. Vatandaşlar söz konusu afişlerde bulunan QR kodu cep telefonlarına okuttuklarında, 211 acil toplanma alanından bulundukları yere en yakın olan 3 alternatif acil toplanma alanı karşılarına çıkıyor.

Kemal Çebi: Afet toplanma alanları sayısını dört katına çıkardık

Doğal afetlere karşı hazır olmanın her zaman öncelikleri olduğunu vurgulayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ‘’2019 yılında göreve geldiğimizde 61 adet olan toplanma alanının sayısını kısa bir zamanda yaklaşık dört kat artırarak 211’e çıkardık. Durumun ciddiyetinin farkındayız ve olası İstanbul depremine karşı gerek toplanma alanlarının artırılması gerekse Sivil Savunma ekiplerimizin eğitimlerinin tamamlanması adına çalışmalarımıza önem veriyoruz’’ dedi.

Kentteki 41.020 bina,  alternatif toplanma etiketiyle bilgilendirilecek

Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği personeli, yılsonuna kadar sürecek çalışmalarında kentteki toplam 41.020 binaya alternatif toplanma alanı afişi asarak, olası doğal afetle karşı karşıya kalındığında vatandaşların güvenli alanlara ulaşmasına yardımcı olacak.

 

Etiketler Küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi Kemal Çebi
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