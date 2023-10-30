Küçükçekmece'de Cumhuriyet'in 100. yaşına coşkulu kutlama

Küçükçekmece’de, Cumhuriyet’in 100. yaşı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sevilen sanatçı Cem Adrian sahne aldı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde Cumhuriyet’in 100. yılı coşkusuna binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla hep bir ağızdan şarkılar seslendirerek ortak oldu.

Başkan Çebi: İyi ki Cumhuriyet’in çocuklarıyız

Konserde konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, “ Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. İyi ki Cumhuriyetimiz var. İyi ki bizler Cumhuriyetin çocuklarıyız. Bundan 100 yıl önce sömürgecilerin emperyalistlerin önemli hesapları vardı. Bu hesaplarının dışında birinin daha hesabı vardı. Onun hesabı tam bağımsızlıktı, Cumhuriyetti. Onun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tü. Onlar, kendilerine biçilen rolü onlar için yazılmış olan hikâyeyi kabul etmediler. Başta kurucumuz Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını hürmetle, minnetle, hasretle anıyorum. Ruhları şad olsun. Bugün hürriyetimiz, bağımsızlığımız elimizdeyse, demokratik bir ülkede yaşıyorsak Cumhuriyetimize borçluyuz. Cumhuriyet olmasaydı böyle kutlamalar yapma şansımız olmayacaktı. Bu günü bizimle kutlayan tüm yurttaşlarıma teşekkür ediyorum. 100. yıl etkinliklerimiz bir hafta boyunca ilçemizde devam edecek” diye konuştu.

Cumhuriyet yürüyüşünde renkli görüntüler

Küçükçekmece Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kent genelini Atatürk afişleri ve Türk Bayrakları ile donattı. İlçede bir hafta boyunca süren etkinlikler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sabahın erken saatlerinde Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve beraberindeki ilçe protokolünün Halkalı Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Akşam saatlerinde ise Küçükçekmeceliler, Sefaköy Kirazlı Sokak’ta toplanarak, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’ne Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştirdi. Yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve bando takımı eşliğinde coşkuyla yürürken, kortejde renkli görüntüler oluştu.

Cem Adrian performansıyla mest etti

Yürüyüşün ardından Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde başarılı sanatçı Cem Adrian konser verdi. Konserine ‘Sen Benim Şarkılarımsın’ isimli şarkıyla başlayan Adrian, en sevilen parçalarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Romantik şarkılarının yanı sıra söylediği türkülerle de dinleyenleri mest eden sanatçıya, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’ni dolduran binlerce Küçükçekmeceli eşlik etti. Küçükçekmece Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun Anadolu’nun çeşitli yörelerinden sahnelediği halk oyunları gösterileri de gecede ilgiyle izlendi.