  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Küçükçekmece'de dayanışmanın yeni adresi İstasyon Mahallesi'nde

Küçükçekmece'de dayanışmanın yeni adresi İstasyon Mahallesi'nde

Küçükçekmece'de dayanışmanın yeni adresi İstasyon Mahallesi'nde
Güncelleme:

Küçükçekmece Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin temel gıda ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği ‘Halk Market’ projesinin 3.’sünü İstasyon Mahallesi’ne kazandırdı.

Halk marketin açılışını Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin yanı sıra muhtarlar ve vatandaşlar birlikte gerçekleştirdi. Başkan Çebi, üçüncü halk marketle birlikte ilçedeki 7 bin ihtiyaç sahibine destek verileceğini ifade etti.

 Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği ve dayanışmanın gücüyle her geçen gün büyüyen Halk Market’in ilki Fevzi Çakmak Mahallesinde, ikincisi ise Mehmet Akif Mahallesinde açılmıştı.

 Başkan Çebi: 7000 haneye destek oluyoruz

 Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi İstasyon Mahallesi’ndeki halk market açılışında yaptığı konuşmada, ‘’2019 seçimlerine hazırlanırken önemli bazı sözlerimiz vardı. En önemli sözümüz sosyal belediyecilikti, önceliğimiz ihtiyaç sahibi komşularımızdı. Gönül ister ki belediyenin yapacağı yardımlara hiç kimsenin ihtiyacı olmasın ama gerçek öyle değil. Halk marketleri açma sebeplerimizden ilki bir elin verdiğini öbür elin görmemesi, ikincisi vatandaşların kendi ihtiyaçlarını direkt almaları, üçüncüsü ise vatandaşların herhangi bir marketten alışveriş yapıyormuş gibi alışveriş yapabilmesi. Üç halk marketimizle yaklaşık 7000 haneye, 30 binin üstünde komşumuza destek oluyoruz. Görev sürecimiz boyunca sosyal belediyecilik yapmaya devam edeceğiz’ dedi.

 İhtiyaç sahibi aileler tespit ediliyor

 Kentte ihtiyaç sahipleri, Küçükçekmece Belediyesi’nde görev yapan sosyal hizmetler uzmanları tarafından gerekli incelemelerin ardından tespit ediliyor.  Ekonomik zorluk yaşayan kişiler, sosyal incelemeler sonrası kendilerine tanımlanan kredilerle, randevu verilen saatlerde alışverişlerini halk marketlerden gerçekleştiriyor.

Halk marketten yararlanmak isteyenler başvurularını, Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 444 4 360 numaralı İletişim Merkezi, Çözüm Merkezi veya sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirebilir.

Etiketler Küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi Kemal Çebi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
S&P'den Dolar ve enflasyon için yeni tahmin
Türk patrona Suriyeli işçi çalıştırma şartı
Kilosu 300 lira! Kebapçıların vazgeçilmez baharatında hasat başladı
İhsan Şenocak'ın hedefinde Filenin Sultanları vardı
4 ilde suç örgütü operasyonu: 6 milyar TL'lik gayrimenkullere el konuldu
51'lik Defne Samyeli bikinili pozlarıyla hayran bıraktı
Koç'tan tarihe geçen imza! İlk imzayı Rahmi Koç attı
Kırmızı ete zammın zammının zammı geldi
Hadise'nin yeni klibindeki ateşli sahneler olay oldu
Enkaz kent Hatay'ın son hali havadan görüntülendi