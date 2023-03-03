Küçükçekmece'de emeklilerin yeni buluşma noktası hizmete açılıyor

7’den 70’e her kesime hitap eden sosyal projeleri hayata geçiren Küçükçekmece Belediyesi, Tevfikbey Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Şehit Rafet Uçankuş Emekliler Kafeteryası’nı çok yakında kent sakinleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Küçükçekmece’de her yaştan kentliye hitap eden projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “İlçemizdeki emekli vatandaşlarımızın daha aktif ve sosyal yaşamdan izole olmadan yaşamlarını sürdürmelerini istiyoruz. Emeğin ve alın terinin timsali emekliliği, bir kenara çekilmek olarak görmüyoruz. Bu bağlamda sosyal hayata katılımı teşvik edecek bir tesisi hayata geçiriyoruz. Emekliler Kafeteryası’nda bir emeklimizin gelip çok keyifli vakit geçirebileceği alanlar oluşturacağız. Hem de bunu vatandaşımızın bütçesine en uygun şekilde yapacağız” diye konuştu. Küçükçekmece'de bulunan sosyal tesislerinde çayın 1 TL olduğunu vurgulayan Çebi, Emekliler Kafeteryası’nda çayın 1 TL olacağının altını çizdi.

Sosyal donatı alanlarıyla birlikte planlandı

Kentteki emekli ve 65 yaş üstü vatandaşların keyifle vakit geçirebilecekleri mekânlar oluşturmak ve sosyal refahının artırılmasına yönelik inşa edilen Emekliler Kafeteryası, 265 m2’lik toplam inşaat alanına sahip, tek katlı, mutfak ve kadın-erkek–engelli tuvaletlerinin yanı sıra açık ve kapalı oturma alanlarıyla inşa edildi.

Uygun fiyatlarla hizmet verecek 138 kişi kapasiteli tesis, emekli vatandaşlara doğanın içerisinde nefes alabilecekleri, arkadaşları ile birlikte vakit geçirip sohbet edebilecekleri, okuma köşelerinde bulunan dergi, gazete ve kitaplarda yararlanarak sosyalleşme imkânı sunacak