Küçükçekmece'de gençler Cumhuriyet için koştu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü dolayısıyla Küçükçekmece Belediyesi Göl Kenarında Cumhuriyet Koşusu düzenlendi. 6 kategoride gerçekleştirilen koşuda 376 öğrenci dereceye girmek için ter döktü.

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği koşu; küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar yıldız erkekler ve genç kızlar genç erkekler olmak üzere 6 kategoride yapıldı.

Ödüller 29 Ekim kutlamaları kapsamında verilecek

Yarışmaya katılan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinden oluşan 166 kız, 210 erkek öğrenci birincilik için yarıştı. Dereceye girenlere ödülleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Halkalı Spor Salonu’nda verilecek.

Dereceye girenler:

Küçük Kızlar Kategorisi - (Ferdi Sıralama)

1. Feride Akbulut - Kanarya Ortaokulu

2. Toprak Güneri –Söğütlüçeşme Ortaokulu

3. Nefes A. Gülen – Melikşah Ortaokulu

Küçük Kızlar Kategorisi - (Takım Sıralaması)

1. Feride Akbulut – Söğütlüçeşme Ortaokulu

2. Toprak Güneri – Kanarya Ortaokulu

3. Nefes A. Gülen – Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu

Küçük Erkekler Kategorisi - (Ferdi Sıralama)

1. Muhammed Fatih Kayabaş - Mimar Sinan Ortaokulu

2. Muhammed Emin Sevel - Söğütlüçeşme Ortaokulu

3. Mehmet Gönülal - Söğütlüçeşme Ortaokulu

Küçük Erkekler Kategorisi - (Takım Sıralaması)

1. Muhammed Fatih Kayabaş - Melikşah Ortaokulu

2. Muhammed Emin Sevel - Söğütlüçeşme Ortaokulu

3. Mehmet Gönülal – Toki Avrupa Konutları Ortaokulu

Yıldız Kızlar Kategorisi – (Ferdi Sıralama)

1. Ecrin Karaoğlan – (Söğütlüçeşme Ortaokulu)

2. Tuana Güneş Köksal – (Söğütlüçeşme Ortaokulu)

3. Sevgi Baysal – (Kanarya Ortaokulu)

Yıldız Kızlar Kategorisi – (Takım Sıralaması)

1. Ecrin Karaoğlan – (Söğütlüçeşme Ortaokulu)

2. Tuana Güneş Köksal – (Kanarya Ortaokulu)

3. Sevgi Baysal – (Mimar Sinan Ortaokulu)

Yıldız Erkekler Kategorisi – (Ferdi Sıralama)

1. Utku Öztürk – (Söğütlüçeşme Ortaokulu)

2. Civan Müslim – (Söğütlüçeşme Ortaokulu)

3. Murat Demir – (Kanarya Ortaokulu)

Yıldız Erkekler Kategorisi – (Takım Sıralaması)

1. Utku Öztürk – (Söğütlüçeşme Ortaokulu)

2. Civan Müslim – (Kanarya Ortaokulu)

3. Murat Demir – (Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu)

Genç Kızlar Kategorisi – (Ferdi Sıralama)

1. Ecem Sümeyye Çengel – (Toki Atakent Spor Lisesi)

2. Tuğba Duran – (Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

3. Sudenaz Özcan – (Halkalı Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi)

Genç Kızlar Kategorisi – (Takım Sıralaması)

1. Ecem Sümeyye Çengel – (Toki Atakent Spor Lisesi)

2. Tuğba Duran – (Halkalı Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi)

3. Sudenaz Özcan – (Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

Genç Erkekler Kategorisi – (Ferdi Sıralama)

1. Veysel Arslan – (İsmet Aktar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi)

2. Emre Karaoğlan – (İsmet Aktar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi)

3. Arda Karaoğlan – (İsmet Aktar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi)

Genç Erkekler Kategorisi – (Takım Sıralaması)

1. Veysel Arslan – (İsmet Aktar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi)

2. Emre Karaoğlan – (Toki Atakent Spor Lisesi)

3. Arda Karaoğlan – (Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi)