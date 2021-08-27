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Küçükçekmece'de okullar yeni eğitim öğretim yılına hazır

Küçükçekmece'de okullar yeni eğitim öğretim yılına hazır

6 Eylül’de başlayacak olan 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesi Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki tüm okullarda dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması başlattı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, öğrencilerin hijyenik ve sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmesi amacıyla Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2 hafta sonra açılacak olan okulları baştan sona dezenfekte edip ilaçlayarak hazır hale getiriyor. Çalışma, Sağlık Bakanlığı onaylı, hedefi dışında hiçbir canlıya zarar vermeyen ilaçlarla gerçekleştiriliyor.

Hedefi dışında hiçbir canlıya zarar vermeyen özel ilaçlar kullanılıyor

Küçükçekmece’deki 165 okul baştan sona özel bir solüsyonla hem korona virüse hem böceklere karşı dezenfekte edilmeye başladı. Dezenfeksiyon çalışmasının üçüncü gününde 65 tane okul; sınıflarından tuvaletlerine, asansöründen merdiven trabzanlarına, koltuklardan koridor kenarlarına kadar özenle temizlendi.

Furkan Coşkun: Covid-19 önlemleri kapsamında okulları dezenfekte ediyoruz

Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli Veteriner Hekim Furkan Coşkun, “Eğitim öğretim dönemi başlamadan önce ilçemiz genelindeki, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde Covid-19 önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. Buna ek olarak da vektörle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapmaktayız. Okulların açılmasına 2 hafa kala biz bu süreci başlattık. 6 Eylül’e kadar,  toplam da 165 okulda bu çalışmaları tamamlayacağız” dedi. 

Etiketler Küçükçekmece Belediyesi
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