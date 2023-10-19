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Küçükçekmece'deki Macera Parkları ziyaretçi akınına uğradı

Küçükçekmece'deki Macera Parkları ziyaretçi akınına uğradı
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Küçükçekmece’de adrenalinseverlerin uğrak noktası haline gelen Soğuksu ve Selçuklu Macera Parkları yaz sezonunda binlerce ziyaretçiye hoşça vakit geçirme ve spor aktiviteleriyle buluşma imkânı sundu. Eğlenceyi ücretsiz sunan macera parkları, yaz dönemi boyunca 4 bin 800 macera tutkununu ağırladı.

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçeye kazandırılan Soğuksu ve Selçuklu Macera Parkları son 4 ayda ziyaretçi akınına uğradı. Macera parklarında yediden yetmişe tüm vatandaşlar; kaya tırmanışı, serbest düşüş, zepline ve ip parkurlarından oluşan oyun alanlarında stres atarak, keyifli dakikalar geçirdi.

Adrenalin tutkunları unutmayacakları hatıralar biriktirdi

Ziyaretçilerine kendi sınırlarını bilme, rekabet atmosferi, risk alma gibi ortamlar sunarak, heyecan, adrenalin gibi duygularını besleyen aktivitelerle eşsiz bir deneyim yaşatan macera parklarında sezon sona erdi. Vatandaşların bireysel, ekip halinde ya da aileleriyle keyifli vakit geçirdiği parklarda  adrenalin dolu anlar yaşanırken, ziyaretçiler de unutmayacakları hatıralar biriktirdi.

2024’te 1 Mayıs itibarıyla kapılarını aralayacak

2024 yılı 1 Mayıs itibarıyla kapılarını tekrar ziyaretçilerine açacak olan Soğuksu ve Selçuklu Macera Parkları ile ilgili, Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve 444 4 360 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi edinilebilir.

Etiketler Küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi Kemal Çebi
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