Küçükçekmeceli 50 yetişkin, hayatlarında ilk kez tiyatro izledi

Küçükçekmece Belediyesi, başrollerini Ediz Hun ve Selma Güneri’nin paylaştığı “Muhteşem İkili” adlı oyunla daha önce hiç tiyatro izlememiş Küçükçekmeceli 50 yetişkini tiyatro ile buluşturdu. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen ve Yeşilçam'ın iki efsanevi ismini ilk kez tiyatro sahnesinde buluşturan oyunu izleme fırsatı bulan vatandaşlar, oyunun sonunda ilk tiyatrolarını izlemenin verdiği sevinçle salondan ayrıldı.

Atilla Şendil'in yönetmenliğini üstlendiği romantik komedi oyunu Muhteşem İkili izleyicilerden tam not aldı. Oyun sonunda Küçükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı Abdullah Kaya sanatçılara çiçek takdim etti.

Tülin Aydın: Oyuncuları canlı canlı görme fırsatı bulduk

Küçükçekmece Belediyesi Mehmet Akif Bilgi Evi’nin düzenlediği etkinlikle hayatında ilk kez tiyatro izleyen Tülin Aydın, ‘’Televizyonda izlediğimizden farklı olarak burada oyuncuları canlı canlı görme, izleme fırsatı yakaladık. Herkesin tiyatro izlemesini tavsiye ediyorum. Emeği geçen Mehmet Akif Bilgi Evi’ne ve Küçükçekmece Belediyesi’ne bize bu deneyimi yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra her vakit bulduğumda tiyatro izlemeye geleceğim’’ dedi.

Dilek Özdemir: Çok keyifli ve heyecan vericiydi

Mehmet Akif Bilgi Evi velilerinden Dilek Özdemir ise ‘’İlk kez bir tiyatroya geldim, hem ilk olması hem de Yeşilçam'ın birbirinden değerli oyuncularının bir arada olması çok keyifli ve heyecan vericiydi. Biz ev hanımlarının bu tarz etkinliklere ulaşması genelde zor oluyor ancak biz Bilgi Evi aracılığıyla haberdar olduk. Tiyatro izlemek harikaymış bundan sonra Belediyemiz tarafından düzenlenen etkinlikleri takip edeceğim’’ dedi.

Erhan Erin Güneş: Hiç tiyatro izlememiş velilere ulaştık

Küçükçekmece Belediyesi Mehmet Akif Bilgi Evi Yöneticisi Erhan Erin Güneş, “Mehmet Akif Bilgi Evi bünyesinde eğitim gören öğrencilerin, hiç tiyatro izlememiş velilerine ulaştık. Bu sayede velilerimiz ilk kez tiyatro izlediler ve çok beğendiler” diye konuştu.

Yeşilçam'ın efsanevi iki ismi aynı sahnede

Yeşilçam'ın efsanevi iki ismini yıllar sonra aynı sahnede buluşturan ve Savaş Özdural, Ilgın Angın ve Fatih Özacun'un da rol aldığı Muhteşem İkili, seyircileri keyifli bir romantik komediye sürüklüyor. Oyunun konusu ise şöyle:

Engin ve Meltem eski Yeşilçam oyuncularıdır. İş hayatlarındaki birlikteliklerini nikâh masasına taşıyan çiftin evliliği bir süre sonra sona ermiştir. İkili artık birbirlerinin isimlerine bile tahammül edemez haldedirler. İkisiyle ayrı ayrı görüşmeyi sürdüren Engin'in yeğeni Savaş'a, çalıştığı televizyon kanalından eski meşhur oyuncuları buluşturacak bir program hazırlama görevi verilir. Savaş, Engin ve Meltem'i bir araya getirmeye çalışırken hayli komik olaylar gerçekleşir.