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Küçükçekmeceli öğrenciler Bakü'den şampiyonlukla döndü

Küçükçekmeceli öğrenciler Bakü'den şampiyonlukla döndü
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Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi ve Bilgi Evleri İlter Robot Takımı, Uluslararası Steam Azerbaycan Festivali’nde VEX IQ kategorisinde iki ayrı kategoride şampiyon oldu. Azerbaycan ev sahipliğinde Bakü’de gerçekleştirilen yarışmada, ödüllerini almak üzere sahneye çıkan öğrenciler tüm Dünya’ya İstiklal Marşı’nı dinleterek, Türkiye’ye de büyük bir gurur yaşattı.

Eğitime destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Bu mücadelede ilçemizin ve ülkemizin ismini başarılarıyla temsil eden Çocuk Üniversitemiz ve Bilgi Evi öğrencilerimizi gönülden tebrik ederim. Onlarla gurur duydum. Başta Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz olmak üzere, hem evlatlarıma hem de ailelerine ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu.

8 ülkeden 33 takımı geride bıraktılar

Küçükçekmece Belediyesi’nin desteklediği Robot Takımı, düzenlenen yarışmada VEX IQ kategorisinde 8 ülkeden 33 takımı geride bırakarak, hem Teamwork hem de Robot Skills alanında birinci oldu. 6 öğrenciye bilgisayar, kupa ve madalyalarını Azerbaycan Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı takdim etti. 

Etiketler Küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi Kemal Çebi
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