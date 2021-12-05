Lösev'den Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'a Yılın Yerel Yönetim Gönüllüsü ödülü

Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından İstanbul'da çok sayıda gönüllünün katıldığı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yılın 'Yerel Yönetim Gönüllüsü Ödülü'ne layık görüldü.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından alınan karar neticesinde 1985 yılından bu yana kutlanan Dünya Gönüllüleri Günü'nü LÖSEV, İstanbul’da düzenlediği etkinlikle coşkuyla kutladı. LÖSEV gönüllüleri ve gönüllü faaliyetlerine katılan kişilerin yer aldığı organizasyonda, LÖSEV’e gönül vermiş eski ve yeni gönüllüler duygu dolu anlar yaşadı.

Yapılan sunumların ardından yılın gönüllüleri ödüllerini ödül törenine geçildi. LÖSEV’e verdikleri desteklerle “Yılın Gönüllüleri” olmayı başaran LÖSEV gönül dostlarına madalyaları sunuldu.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na, göreve geldiği ilk günden itibaren destekte bulunan ve "Çocukların mücadele gücü bizim için en büyük umut kaynağı" diyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yılın Yerel Yönetimler Gönüllüsü Ödülü'ne layık görüldü. LÖSEV İstanbul İl Koordinatör Yardımcısı Ayşe Ertuğrul, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adına ödülü Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Esra Yenidünya'ya takdim etti.

“Bu ödülü LÖSEV Annelerine adıyorum”

Lösemili Çocuklar Vakfı’ndan aldığı anlamlı ödül sonrası açıklama yapan Başkan Rıza Akpolat duygularını şu sözlerle ifade etti: “Çocuklarınız için verdiğiniz emeğin ancak duacısı ve destekçisi olabiliriz. Tüm LÖSEV ailesine “Yerel Yönetimler Gönüllüsü" ödülü için teşekkür ederim. Onur duydum.”

LÖSEV gönüllüler günü organizasyonu ritim atölyesi ile son buldu. Gönüllü hareketine destek olmak isteyenler www.losev.org.tr/losevde-gonulluluk adresine başvuru yapabilir.