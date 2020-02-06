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  4. 06 Şubat 2020 16:11

Maltepe Belediyesi personeline iletişim eğitimi

Maltepe Belediyesi, kurum çalışanlarına yönelik etkili iletişim eğitimleri başlattı. Beş yıllık stratejik plan hazırlama sürecinde personel talebi olarak değerlendirilen hizmet içi eğitimlerin ilki Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde verildi.

Maltepe Belediyesi personeline iletişim eğitimi
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Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından tüm müdürlüklerden oluşturulan katılımcılara, Etkili İletişimde Farkındalık ve Farklılık eğitimi verildi. Aynı müdürlükte görev yapan iletişim uzmanı Dilek Çelik tarafından verilen eğitimde, kendini dinlemeyi öğrenme, beden dili, hitabet, empati gibi spesifik konular işlendi. Klasik bir eğitim yerine oyun ve doğaçlama teknikleriyle eğitim alan personel, beklentilerinin üstünde bir eğitim almış olmaktan memnun kaldığını belirtti. Eğitim sonunda katılımcılar tarafından doldurulan anketle, belirlenecek konularda eğitimlerin devam edeceği bildirildi. (06.02.2020) 

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