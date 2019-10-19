Maltepe ''yayaların kenti'' olacak

Bu kapsamda düzenlenen törene katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Nasıl bir meydan, nasıl bir sokak istiyorsunuz? Bunu öğrenerek, yani sizlere danışarak bir prova başlattık. Eğer başarılı olursak bu uygulama kalıcı hale getirilecek. Bu kent hiçbirimize tek başına ait değil ama hepimizin olabilir” dedi.

Maltepe Belediyesi, Zümrütevler meydanında kavşak ve sokakları düzenleyerek yaya güvenliğini arttıracak “Yaya Güvenliği Dönüşüm Provası”nı başlattı. Proje, Bernard van Leer Vakfı ve Superpool işbirliğiyle NACTO Global Kent Tasarımı İnsiyatifi’nin danışmanlığında gerçekleştirildi. Dünyada başarılı örnekleri bulunan kentsel tasarım dönüşümü, Türkiye’de ilk kez Maltepe’de uygulandı. Bu kapsamdan düzenlenen törene Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve muhtarların yanı sıra Bernard van Leer Vakfı Türkiye Temsilcisi Yiğit Aksakoğlu, Superpool, NACTO Global Kent Tasarımı İnsiyatifi, Maltepe Belediyesi’nin de dahil olduğu İstanbul95/Maltepe95 projesi koordinatörleri ve vatandaşlar katıldı.

“BU PROJE HEPİMİZİN OLABİLİR”

Yüzlerce çocuğun her gün yürüyerek okula gidip geldiği Zümrütevler mahallesinde örnek bir çalışma başlatılarak, yaya ve çocuk odaklı tasarımla, kavşakların araçlardan kurtarılması hedeflenirken, kent tasarımcılarının yanı sıra mahalle sakinlerinin de katılımıyla kavşaklar ve sokaklar rengarenk boyandı ve geçici engeller ve saksı gibi aksesuarlarla yeniden düzenlendi. Proje gerçekleştirildikten sonra düzenlenen törende konuşan Başkan Kılıç, “İstanbul’da yaşam alanlarının daraltıldığı bir zamanda yaşıyoruz. Burada uygulayacağımız projeyi hayata geçirdik. Bu projenin dünyanın birçok yerinde örnekleri var. Bu alanların esas sahipleri, yani 24 saat kullananlar sizlersiniz. O yüzden halka sormak gerekiyor, asıl bir meydan, nasıl bir sokak istiyorsunuz diye. Bu kent hiçbirimize tek başına ait değil ama hepimizin olabilir. Köyünüzde bir karış toprağınıza nasıl sahip çıkıyorsunuz, imparatorluklara başkentlik yapmış İstanbul için de daha fazla duyarlık göstermelisiniz. 16 milyon nüfusu olan İstanbul dostlarına, İstanbul'un gülen, yeşil yüzünü göstermemiz gerek” dedi. Dayatan değil danışan belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Kılıç, projeye katkı sunan herkese teşekkür ederek, projenin eksikliklerini birlikte görüp son şeklini halka birlikte vereceklerini ifade etti. Kılıç daha sonra çocuklarla birlikte eline fırçayı alarak, yolu boyadı.

HALK PROJEDEN MEMNUN

Törende bir konuşma yapan Bernard van Leer Vakfı Türkiye Temsilcisi Yiğit Aksakoğlu da, alandakilere diz çöktürerek, 3 yaşındaki bir çocuğun normal boyu olan 95 santimetreden projeye bakmalarını istedi. Aksakoğlu, “Bugün buradaki proje, bizim için de bir ilk. Biz burayı küçük çocuklar ve engelliler için yaşanabilir hale getirmeye çalıştık. Bu anlamda bize destek sunan herkese ve en çok Maltepe Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Bu cesaret gerektiren bir işti” diye konuştu. Strateji ve Geliştirme Müdürü Bahadır Keşan, projenin teknik detayları hakkında katılımcılara bilgi verirken, bu projenin taktiksel kentleşme örneği olduğunu, yayaların güvenliğini sağlama projesi yaptıklarını, halk, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve kadınların katılımını sağlamak amacı güttüklerini söyledi.

Prova projeyle çocuklar yaratılan park alanında oynayıp, getirilen maskotlarla eğlenirken, mahalle halkı da projeden memnun olduklarını ve kalıcı hale getirilip yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.