Maltepe’de 30 Ağustos coşkusu

Kutlamalar öncesi, ilçe meydanında kurulan sahnede bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bizim çatı kimliğimiz Mustafa Kemal Atatürk’tür ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’dir. Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı Maltepe’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Belediye Başkanı Ali Kılıç ile Belediye Başkan Yardımcılarının da katıldığı fener alayında ellerinde bayraklar, Atatürk posterleri, meşaleler olan ve üzerlerinde “Bu Zafer Hepimizin” yazan tişörtler giyen binlerce kişi, belediye önünde ilçe meydanına yürüyüşe geçti. Samba Siesta Bandosu’nun “İzmir’in Dağlarında, Hoş Gelişler Ola”, “Hayat Bayram Olsa” ve “Memleketim” marş ve şarkılarıyla yürüyen binlerce kişiye, balkonlarından Maltepeliler ve kornalarıyla araçlar da eşlik etti. Büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirilen yürüyüşte, “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” pankartı açıldı. İlçe meydanında son bulan yürüyüş sonrası dev Atatürk posteri ve dev Türk bayrağı açıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Belediye Başkanı Ali Kılıç, şunları söyledi:

“Bugün dünya tarihinde ender görülecek bir zaferin 97. yıl dönümü için buradayız. Yani 97 yaşındaki bir Cumhuriyet için buradayız. Bugünü düşünerek tam bundan 1 ay önce, Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sabah tam saat 05.30’da ‘Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri’ emrini verdiği Kocatepe’deki o mevziye gittim. Neden gittim oraya? Çünkü o anı, o coğrafyayı, o havayı teneffüs etmek istedim. Eğer aranızda hala Kocatepe’ye, Dumlupınar’a gitmemiş gençlerimiz var ise bir gün mutlaka oraya ayağınızın değmesi lazım. Çünkü o tepeden bir şahin gibi bakan Mustafa Kemal’in o 100 kilometrelik alanda düşman kuvvetlerini nasıl alt ettiğini hayretler içerisinde görürken, aynı zamanda Mustafa Kemal’in bu askeri dehasına da bir kere daha saygı duymuş olacaksınız.”

“ÇATI KİMLİĞİMİZ ATATÜRK’TÜR”

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bütün olduğunu ifade ederek konuşmasını sürdüren Kılıç, “Anadolu’yu parsel parsel parçaladıktan sonra, Osmanlı İmparatorluğu’nun külleri arasından gencecik bir Cumhuriyet’i yaşatan Atatürk’ün evlatları olarak bugün 81 milyon Türkiyeliyiz. Hiç kuşku duymuyorum ki doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, Kars’tan Ardahan’a, Edirne’den Tekirdağ’a, Antalya’dan Samsun’a kadar tek bir yumruk gibiyiz. O gün ülkemizi parçalamak isteyen emperyalist güçler, Türk toplumunu kutuplaştırmak istiyorlar. Bizim çatı kimliğimiz Mustafa Kemal Atatürk’tür ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’dir. Mustafa Kemal Cumhuriyet’i kurduğunda şunu demişti: Ben Cumhuriyet’i gençlere emanet ediyorum. Yani sizlere emanet etti. Son yıllarda özellikle milli bayramlarımızın içini boşaltmaya kalksalar da bu meydanı dolduran gençlerimiz varken, bu emele Türkiye Cumhuriyeti topraklarında ulaşamayacaklar. Çünkü bu Cumhuriyet sizin eseriniz zaten. Alevi-Sünni, Kürt-Türk, Laz- Çerkez diye çok böldüler, çok oynadılar bizle ama bu oyunlar tutmuyor. Cumhuriyet’e sahip çıkıyor muyuz? Mustafa Kemal’in devrimlerine sahip çıkıyor muyuz? İyi ki varsınız, iyi ki Maltepe’deyiz, sizlerleyiz. Canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Zafer Bayramımızı kutlarken başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, bu gök kubbenin altında vatanımız için şehit düşenlerin, şehitlerimizin anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.

MANGA’DAN MUHTEŞEM KONSER

Kılıç’ın konuşması sonrası söz alan CHP İlçe Başkanı Savaş Yücel de, zafer bayramını kutladı. Daha sonra sahne alan Manga grubu, “Bir Kadın Çizeceksin”, “Cevapsız Sorular”, “Dursun Zaman”, “Yadeller”, “Alışırım”, “Hayat Bu İşte” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkılara eşlik eden Maltepeliler, 30 Ağustos coşkusunu iliklerine kadar yaşadı.