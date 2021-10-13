Maltepe'de Erzincan Tanıtım Günleri başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin kültürel değerlerini, lezzetlerini İstanbulluyla buluşturan ''İl Tanıtım Günleri'', ''Erzincan Tanıtım Günleri'' ile sürüyor.
Erzincan’ın tüm ilçe derneklerinin katıldığı etkinlik 14-17 Ekim tarihlerinde Maltepe Etkinlik Alanında gerçekleştirilecek. Hamur Boranı, Kemah Tiridi, Erzincan Lokumu gibi yöreye has lezzetlerin sunulacağı Erzincan Tanıtım Günleri, davul zurna eşliğinde kutlama havasında geçecek.
Etkinlik Bilgisi
Tarih: 14 Ekim 2021 Perşembe
Saat: 16:00
Yer: Maltepe Etkinlik Alanı
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