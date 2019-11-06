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  4. 06 Kasım 2019 17:44

Maltepeliler Anıtkabir’e çıkarma yaptı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81. Yıldönümünde gerçekleştirilen anma etkinlikleri kapsamında Maltepe Belediyesi, ilçenin 18 mahallesinden kaldırdığı 30 otobüsle Ankara’ya giderek Anıtkabir’i ziyaret etti.

Maltepeliler Anıtkabir’e çıkarma yaptı
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 Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra CHP Maltepe İlçe Başkanı Savaş Yücel, ilçe kadın kolları üyeleri, gençlik kolları üyeleri ile binlerce vatandaşın katıldığı ziyarette duygusal anlar yaşandı. 5 Kasım tarihinde akşam saat 23.00’te İstanbul Maltepe’den 30 otobüsle yola çıkan grup, 6 Kasım sabah saat 08.00’de Ankara’ya ulaştı. Başkan Kılıç ile birlikte Anıtkabir’e giden binlerce kişi Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün naaşının bulunduğu mozoleye kırmızı karanfil bıraktı. Maltepeliler daha sonra İsmet İnönü’nün de kabrini ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç; “ Rahat uyu Atam. Sonsuzluğa gidişinin 81. yıl dönümünde huzurunda bir kez daha and olsun ki fikirlerini, devrimlerini ve en büyük mirasın Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatacağız” dedi.
 

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