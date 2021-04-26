Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardım alan vatandaşlar ile pandemi sürecinde işini kaybeden veya gelirinden olan sektör çalışanlarına yönelik 100 milyon TL’lik destek paketini açıkladı. Başkent Kart projesini hayata geçirdiklerini sosyal medya hesaplarından duyuran Yavaş, 100 milyon liralık destek paketinden toplam 232 bin 351 ailenin yararlanacağını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “İyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır” sloganıyla başlattığı toplumsal dayanışma kampanyaları çığ gibi büyürken, Büyükşehir Belediyesi ‘sosyal belediyecilik’ anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini de aralıksız sürdürüyor.

Pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşların artması üzerine sosyal yardım alan aileler ile bu dönemde işini kaybeden esnaf ve sektör çalışanlarına müjde veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 232 bin 351 aileye 100 milyon TL’lik destek paketi hazırladıklarını açıkladı.

DESTEK PAKETİNDEN 232 BİN 351 AİLE YARARLANACAK

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda sözlerine, “Sevgili Ailem” diyerek başlayan ve Başkent Kart projesini hayata geçirdiklerini belirten Yavaş, destek paketinin detaylarını da paylaştı:

“Seçimlerden önce söz verdiğimiz, sosyal yardım alan ailelerimizin desteklerden uygarca faydalanabileceği Başkent Kart projemizi hayata geçiriyoruz. Bu sayede artık Ankara’da alan el veren eli görmeyecek, bir tüccar zengin edilmeyecek, yardım ekonomisi tüm kente yayılacak ve aileler standart paketleri değil, ihtiyacı olan ürünleri serbestçe seçerek alabilecekler. Bu vesile ile sizlere Ramazan ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 100 milyon liralık büyük destek paketimizi açıklamak istiyorum. Basımı ve dağıtımı tamamlanan 113 bin ailenin Başkent Kartına 400’er lira tanımlayacağız. Pandemi nedeniyle kapanan sektör temsilcileri ve çalışanları ile geliri azalan esnaflardan oluşan 18 bin 500 kişiye 400’er lira nakit ödeme yapacağız.

DESTEK EKONOMİSİ TÜM KENTE YAYILACAK

Kartlarına ve isimlerine yükleme yapılan vatandaşlara kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılacağını belirten Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yeni destek anlayışımız sayesinde, kartlara yüklenen ya da nakit yatırılan ekonomiden semtlerdeki bütün esnaflarımız yararlanacaktır. Kart basımı bayram sonrasına kalan aileler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan oluşan 100 bin 851 aileye ise 470 lira tutarında gıda kolisi dağıtımını bu hafta içi tamamlayacağız. Böylece Mübarek Ramazan ayında 232 bin 351 aileye 100 milyon lira destek sağlamış olacağız.”

YAVAŞ’TAN ‘6 MİLYON TEK YÜREK’ KAMPANYASINA DESTEK ÇAĞRISI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 1 Nisan tarihinde yeniden başlattığı “6 Milyon Tek Yürek” kampanyasına katılarak destek veren tüm hayırseverlere de teşekkür etti.

100 milyon TL’lik destek paketinin dışında “ankaratekyurek.com” adresi üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere yapılan desteğin 13 milyon TL’yi aştığına dikkat çeken Yavaş, “Kampanyamız tüm hızıyla devam ediyor. Dünyada, ülkemizde ve şehrimizde yangın sürerken; varsın kavşaklardan biri geç yapılsın, varsın bir kaldırım ya da park sonraya kalsın. Bizim belediyecilik anlayışımız ve en büyük hedefimiz, hiçbir çocuğun boynunun bükük kalmaması ve eğitimlerinden mahrum olmaması; hiç kimsenin yatağa aç girmemesidir” dedi.