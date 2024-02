Mansur Yavaş Altındağ'da: ''Ankara'ya huzur geldi''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş Altındağ ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen SKM açılışında Yavaş, belediyecilik hizmetlerinde kimseyi ayırmadan, herkese eşit hizmet anlayışı sergilediklerini vurgulayarak “İş başına gelir gelmez hiç kimseyi ayırmadan, şeffaf bir şekilde çalışmaya başladık. Sizlerin hakkını, hukukunu hiç kimseye yedirmedik. Ankara'ya huzur geldi. Bu çok önemli, bütün projelerden daha önemli…” dedi.

Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, “Az Laf Çok İş”, “Ankara’ya eşit hizmet görevimiz” sloganıyla başladığı 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yavaş, CHP’nin Altındağ Belediye Başkan Adayı Ramazan Değerli ile birlikte yerel seçim çalışmalarının yürütüleceği Altındağ Seçim Koordinasyon Merkezi’nin (SKM) açılışına katıldı.

SKM açılışını şölen alanına çeviren Altındağlılar, “Mazlum ve Gariban Babası Mansur Başkan”, “Güzel Günler Göreceğiz, Güneşli Günler Mansur Dedem”, “Kavgasız, Gürültüsüz Bir Ankara” pankartları açtı.

“BELEDİYE BAŞKANI KENTİN HEM ANNESİ HEM DE BABASIDIR”

“Ankara’nın Başkanı Mansur Yavaş” sloganları eşliğinde konuşmasına başlayan Mansur Yavaş, “Beş yıl önce Altındağ'a geldiğimizde vaatlerde bulunduk. Ama şimdi 5 yıl sonra geldiğimizde denediğiniz, gördüğünüz, bir belediye başkanı olarak icraatlerimizle geldik. Bir belediye başkanı kentin hem annesidir hem de babasıdır. Biz de gençlerimize ‘evladımız’ diye hitap ediyoruz her zaman. Dolayısıyla bir anne, bir baba, evladının üzerine nasıl titrerse biz de tüm Ankaralının üstüne aynı şekilde titredik” dedi.

Belediyecilik hizmetlerinde kimseyi ayırmadan, herkese eşit hizmet anlayışı sergilediklerini vurgulayan Yavaş, “Hiç kimseyi ayırmadık. Bir Allah'ın kulu ‘oy vermedik diye bizi ayırdı’ diyemez. Bir Allah'ın kulu ‘Mansur Yavaş bizleri ayırdı’ diyemez. İş başına gelir gelmez hiç kimseyi ayırmadan, şeffaf bir şekilde çalışmaya başladık. Açık ihaleler yaptık. Sizlerin hakkını, hukukunu hiç kimseye yedirmedik. Ankara'ya huzur geldi. Bu çok önemli bütün projelerden daha önemli. Proje yapıyorum diye Ankara halkının tertemiz parasını çöp projelere yatırmak yerine Ankara'da, dara düşen herkesin yanında olmak, esnafın daha iyi çalışmasını sağlamak, iş dünyasını sanayicinin, daha çok üretmesini sağlamak en büyük görevlerimizden birisidir” diye konuştu.

“ÇALIŞACAKSINIZ AMA DÜRÜST ÇALIŞACAKSINIZ”

“Çalışacaksınız ama dürüst çalışacaksınız. Kendinize ‘çalıyor ama çalışıyor’ dedirtmeyeceksiniz” diyen Yavaş “Bu sözleri Ankara'nın kaldırımlarından dahi söktük. Sizlerin parasını kendi paramızı harcar gibi harcıyoruz. Kendi paramızı harcamayacağımız hiçbir yere beş kuruş para harcamıyoruz” dedi.

5 yıllık görev süresinde Altındağ ilçesinde hayata geçirilen projelerden örnekler vererek açıklamalarına devam eden Yavaş, “Altındağ bölgesinde tam 21 mahallede asbestli su hattını yeniledik. Karaköy mesire alanını açtık, 4 bin dönüm. Hasköy Köprülü Kavşağı, emekliler lokali, Altındağ Kreşi, kale, Anafartalar, Roma Tiyatrosu bunların hepsi restore edildi. Yüzüncü Yıl Çarşısı, Ulus Çarşısı, Ulus Hali, Gençlik ve Spor Binası, Hıdırlıktepe, Altınpark Yüzme Havuzu... Tamamını biz Altındağ'a yaptık” ifadelerini kullandı.

“31 BİN EMEKLİYE DÜZENLİ ŞEKİLDE DESTEK OLUYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesinin emekliye verilen desteklerinden bahseden Yavaş, “Ankara Büyükşehir Belediyesi 31 bin emekliye düzenli şekilde destek oluyor. Başka yok. Biz bunu söyleyince, birdenbire akıllarına geldi. İstanbul'daki aday iki bin lira vereceğim, Ankara'daki beş bin lira vereceğim demeye başladı. Yükseltsinler emekliye faydası olur. Ama şunu söyleyeceğim; vereceğim demek yerine hükümetin iktidarın partisinden bir zahmet Cumhurbaşkanı'na kadar gidip emeklilerin durumunu bir de onlar anlatsınlar. Söylesinler de inşallah hükümet de emeklilere zam yapsın” dedi.

Ankara adayının aynı zamanda şu anda bir ilçenin belediye başkanı olduğunu hatırlatan Yavaş, “Bir de hükümetten açık çek almış. Niye gidip de şu anda hala vermiyorsun? Ben 7 aydır veriyorum sen şu anda niye vermiyorsun o 5 bin lirayı? Olaya bakış çok farklı. Biz düzenli şekilde protein et yardımı yapıyoruz ya ‘biz de but vereceğiz’ demiş. İnternetten baktık. 1 milyon nüfuslu ilçede sadece 2 bin aileye destekte bulunuyor. Biz 50 bin aileye destekte bulunuyoruz. Pandemi döneminde biz bütün esnaflar kapalıyken elimizden gelen her türlü desteği yaptığımız halde Keçiören Belediyesi 9 bin esnafa ceza kesmiş” ifadelerini kullandı.

“İHTİYACI OLAN HERKESE ADETA BİR HIZIR GİBİ YETİŞİR”

Ankara’da hiç kimseyi ayırmadan herkesin insanca yaşaması için çalıştıklarını vurgulayan Yavaş, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Biz hiç kimseyi ayırmadan, herkesin insanca yaşamasını istiyoruz. Her çocuğun eşit eğitim almasını istiyoruz. Hiçbir çocuğu yatağa aç girmesine izin vermiyoruz. Bütün çocuklar okulunu okusun, okulundan mahrum kalmasın istiyoruz. Bunu yaparken de kimdir, necidir, hiçbir şekilde ilgilenmiyoruz. Sadece ihtiyacını bildirsin yeter. Ankara Büyükşehir Belediyesi ihtiyacı olan herkese adeta bir hızır gibi yetişir.”