Mansur Yavaş: ''Ankara'da su kesintisi geçici, 5 ay boyunca kesnti olmayacak''

Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te yaşanan su kesintisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dünyanın ve Türkiye’nin birçok bölgesinde kuraklık nedeniyle su kaynaklarının azaldığını hatırlatan Yavaş, Ankara’da kalıcı su kesintisi olmaması için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kuraklığın etkileri ve barajlardaki düşük su seviyesine rağmen alınan tedbirlerle Ankara’da kalıcı su kesintisi yapılmadığını belirterek, Kesikköprü Barajı’nda meydana gelen arızadan dolayı yaşanan geçici su kesintilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Yavaş: “Boruların patlaması elimizde olan bir durum değil. Tamirat tamamlanır tamamlanmaz en az 5 ay kesintisiz su sağlayacağız” dedi.

Yavaş, geçen yılın ilk 9 ayında barajlara 233 milyon metreküp su gelirken bu yıl aynı dönemde sadece 101 milyon metreküp su geldiğini belirtti. Yavaş, “Biliyorsunuz Ankara'nın su problemini ilerleyen yıllara çözülmesi için Gerede projesi yapılmıştı. Oralarda bu kuraklıktan etkilendiği için şu anda Gerede Tüneli’nden hiç su gelmiyor. Dolayısıyla Kesikköprü’den gelen suya yüklenmek durumunda kaldık. Kesikköprü’den gelen suyu Sayın Mustafa Tuna döneminde ileri arıtma teknikleri ile arıtıldığı için artık musluktan içilebilir hâle getirmiş bulunmaktaydık” dedi.

Yavaş, Kesikköprü’den sağlanan suyun eski borular nedeniyle sık sık arızaya yol açtığını belirterek, “CTP türü borular zamanında değiştirilmediği için sık sık patlıyor. Aynı anda ikisi birden patladığı için geçici bir şekilde su sıkıntısı yaşıyoruz. Hemen en kısa zamanda 24 saat canlı yayında da göstermek suretiyle ekiplerimiz çalışmakta ve inşallah hemen en kısa zamanda bu tamirat yapıldığı zaman çelik boru döşeniyor artık. İnşallah bir daha başka yerde arıza olmaz. Çelik boru yapılıp bağlandığı takdirde su verilmeye başlanacak” diye konuştu.

“5 AY BOYUNCA SU KESİNTİSİ OLMAYACAK”

Tamiratın ardından Ankara’da en az 5 ay boyunca su kesintisi yaşanmayacağını kaydeden Yavaş, Ankaralılara da suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulunarak şöyle konuştu:

Yine yağış olmazsa ondan sonra başka tür tedbirlere gideceğiz. Şimdiye kadar bu kuraklıktan Ankara halkının etkilenmemesi için bütün tedbirleri aldık. Ancak borunun patlaması bizim elimizde olan bir şey değil. İnşallah bugünler kısa zamanda atlatılacak ve düzenli olarak su vermeye devam edeceğiz. Ama tabii ki aralık ayından sonra da su kesintisi yapılmamasını istiyorsak hepimiz elimizden gelen tedbiri alıp israf etmeden suyu kullanmaya gayret edeceğiz. Ben bu geçici sıkıntı için özür diliyorum. Elimizde olan bir şey değil. Ancak tamirat yapılır yapılmaz en az 5 ay müddetle Ankara halkına su kesintisi olmadan yine su vermeye devam edeceğimizi bildirmek istiyorum.”

ASKİ ÇALIŞMALARINI HIZLA SÜRDÜRÜYOR

Sosyal medya üzerinden de konuya ilişkin açıklama yapan Mansur Yavaş, “Kesikköprü hattında yaşanan boru patlaması nedeniyle zorunlu su kesintileri uygulanmaktadır. Bu durum kuraklıktan değil, teknik arızadan kaynaklanmaktadır. Aldığımız tüm tedbirler sonrası aralık ayına kadar herhangi bir kesinti öngörülmüyordu, ancak beklenmeyen bu arıza nedeniyle zorunlu kesintilere gidildi. ASKİ ekiplerimiz Kesikköprü’de çelik boru döşeme çalışmalarını hızla sürdürmekte olup en kısa sürede su dağıtımı normale dönecektir” ifadelerini kullandı.

