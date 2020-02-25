Mansur Yavaş bir vaadini daha yerine getirecek

Ulaşım politikalarının artık şehirleri şekillendirdiğini belirten Başkan Yavaş, “Bisikletli ulaşımı çok önemsiyoruz. Projenin 1. Etap inşaat çalışmalarına 26 Şubat Çarşamba günü başlıyoruz. Ankara’ya hayırlı olsun” dedi.

Her geçen gün nüfus ve trafik yoğunluğunun arttığı Başkent’te ulaşım politikası değişikliği için düğmeye basan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentlilere verdiği sözleri birer birer yerine getiriyor.

Daha ekonomik, sağlıklı ve sürdürülebilir ulaşım imkanı sağlayacak “Bisiklet Yolu Projesi”ni başlatan Başkan Yavaş, aynı zamanda hava ve gürültü kirliliğiyle mücadele ve trafik sıkışıklığına alternatif çözüm sağlayacak projenin 1. etabı için ilk kazmanın 26 Şubat Çarşamba günü vurulacağını açıkladı.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN HAYIRLI OLSUN MESAJI

Bisiklet Yolu Projesi’nin 1. etabını 2 ay içinde tamamlamayı planladıklarını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“En temel hedefimiz Başkentimizi hak ettiği noktaya getirmek. Ankara’nın ulusal ve uluslararası alanda kentsel hizmetleriyle, yaşam kalitesiyle, çevreye ve insana duyarlılığıyla üst sıralardaki konumu tescillenmiş bir dünya kenti olmasını istiyoruz. Bu noktada ulaşım hizmetleri ve politikası özel bir önem arz ediyor. Ulaşım, kentsel hizmetler arasında insan yaşamına en çok dokunan hizmet alanını oluşturuyor. Kentlerin ekonomisi açısından da ulaşım sektörü çok önemli. Ulaşım politikaları artık sadece bir insanın bir yerden bir yere gitmesini temsil etmiyor, şehirleri şekillendiriyor. Bu yüzden bisikletli ulaşımı çok önemsiyoruz.”

Bisiklet işletme modelleri üzerinde yoğun şekilde çalıştıklarını da belirten Başkan Yavaş, “Topoğrafyaya, kent hareketliliğine, merkezi noktalara, hız limitlerine ve demografik özelliklere dikkat ederek 1. etabın inşaatına 26 Şubat’ta başlıyoruz. Ankara’daki bisiklet ağını toplu taşımaya entegre ederek çok daha fazla genişletmek istiyoruz. Bununla ilgili birçok ülke örneğini inceledik Ankara için en uygun modeli en kısa sürede toplu taşıma araçlarına da uygulamayı planlıyoruz. Şimdiden Bisiklet Yolu Projesinin 1. etabının inşaatı tüm Ankara’ya hayırlı olsun” dedi.

BİSİKLET YOLU 1. ETAP İNŞAATI HIZLA TAMAMLANACAK

Başkentlilerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan proje sayesinde Ankara’da yakıt kullanımı ve emisyon oranı da azalacak.

İklim değişikliği uyum çalışmalarına da önemli katkı sağlayacak 53,6 kilometrelik Bisiklet Yolu Projesi’nin 1. etap çalışmaları, Milli Kütüphane-Ankara Üniversitesi güzergahında gerçekleştirilecek. 3,5 kilometrelik güzergahın inşaat çalışmaları trafik düzenini aksatmadan hızla tamamlanacak.

BAŞKENT’TE BİSİKLET KULLANIMI ARTACAK

Ankara’da bisiklet kullanımını artırmayı ve bisiklet kültürünü oluşturmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro ağını da bisiklet yolu projesi ile entegre edecek.

Güvenli bisiklet yolları, yaya bölgeleri ve yürüyüş yollarının planlandığı proje güzergahında 10 üniversite kampüsü, 2 sanayi bölgesi, 30’un üzerinde kamu kuruluşu, 40’ın üzerinde okul ve spor kompleksi, hastaneler, alışveriş merkezleri ve birçok yeşil alan bulunuyor.

Toplam 410 bin kişinin ikamet ettiği bisiklet yolu güzergahında 109 bin genç nüfus yaşarken, güzergah üzerinde yer alan kampüslerde ise 322 bin öğrenci eğitim görüyor.

TÜM PAYDAŞLARIN GÖRÜŞÜ ALINDI

EGO Genel Müdürlüğü, Bisiklet Yolu Projesi için etüt, analiz, teknik çizim ve mühendislik çalışmaları konusunda sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere üniversiteler, bisiklet toplulukları ve meslek odalarının görüşlerini aldı.

53,6 kilometrelik bisiklet yolu;

Milli Kütüphane-Ankara Üniversitesi,

AKM-Ankara Büyükşehir Belediyesi,

MTA-TOBB Üniversitesi

Eryaman-Batı Güzergahı,

Eryaman-Göksu Güzergahı

Ümitköy-Etimesgut Güzergahı,

Batıkent-İvedik Güzergahı

Hacettepe-ODTÜ-Bilkent-Mustafa Kemal Mahallesi

Sıhhıye-Cebeci Güzergahları’ndan oluşuyor.

İlk etap inşaatının bitirilmesinin ardından 1 yıl içinde tamamlanması hedeflenen 50,1 kilometrelik kalan güzergahın; teknik çizim, etüt, analiz ve mühendislik, yapısal ve bitkisel peyzajına yönelik projelendirme çalışmaları hızlandırılacak.

