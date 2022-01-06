Mansur Yavaş duyurdu: Ankara, Metaverse'deki 4. şehir oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Metaverse atılımı olan BLD 4.0 projesiyle ilgili konuştu. Kentin Los Angeles, Bari ve Helsinki'den sonra 4. test şehri olduğunu duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önce “Ankara’yı birlikte yönetmek ister misiniz?” sloganıyla duyurduğu BLD 4.0 projesiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yavaş, “Ankaramız; Los Angeles, Bari ve Helsinki’den sonra Metaverse’un açık ve birlikte kullanılır olması için standartlar geliştiren Open Ar Cloud Association’un 4. test şehri oldu” dedi. Belediye başkanı, açıklamasını “BLD 4.0 vizyonumuzla Metaverse entegrasyonunu tamamlayacak, icraatlarımızla orada da olacağız” sözleriyle tamamladı.