Mansur Yavaş esnafla buluştu: ''Ankara halkının sağlığı, mutluluğu için çalıştık''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş; kahveci, simitçi ve pideci esnafıyla bir araya geldi. Beş yıl boyunca her zaman esnafın yanında olduklarını vurgulayan Yavaş, ''Ben yaptım, oldu diye proje yapıyoruz adı altında hiçbir şeyin içinde olmadık. Ankara halkının sağlığı, Ankara halkının mutluluğu için çalıştık'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Ankara esnafıyla ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Mansur Yavaş, Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen programla Ankara Kahveciler Esnaf Odası ile Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası üyeleriyle buluştu.

“ESNAFIN HER ZAMAN YANINDA OLDUK”

Beş yıl boyunca esnafın her zaman yanında olduklarını vurgulayarak konuşmasına başlayan Mansur Yavaş, pandemi dönemi esnaf için gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. Yavaş, “Pandemi dönemi geçirdik, esnafımızın iş yerleri, dükkanları kapandı destek olduk. Terzilerimize maske diktirdik, kuryelerimize servis yaptırdık, nakliyecilerimize paket dağıttırdık. Gece vakti sokağa çıkma yasağı olunca pazarcılarımızın sebzelerini almak suretiyle onlara destek olduk. Taksici esnafımıza ücretlerini vermek üzere filyasyonuna destek olduk. Yine onların ve minibüsçülerin araçlarının hepsinin içerisine kabin yaptırdık. Dolayısıyla bizden talepleri geldiği zaman mutlaka yanında olduk” diye konuştu.

“HALKIN SAĞLIĞI, MUTLULUĞU İÇİN ÇALIŞTIK”

Önceliğinin Ankara halkının sağlığını korumak olduğunu ifade eden Yavaş, beş yıl boyunca Ankara halkından aldıkları parayı israf etmediklerinin altını çizdi. Yavaş, “Açık ihaleler yapmak suretiyle çöp projelere para ayırmadan, israf etmeden hep birlikte çalıştık. Eskisi gibi ‘Ben yaptım, oldu’ diye proje yapıyoruz adı altında hiçbir şeyin içinde olmadık. Ankara halkının sağlığı, Ankara halkının mutluluğu için çalıştık” dedi.

“İÇİNİZDE SIRADAN BİRİ GİBİ ÇALIŞTIK”

“İçinizde sıradan biri gibi çalıştık” diyen Yavaş, “Beş yıl boyunca bir araç, bir koruma, bir şoförle gezdik içinizde. Çünkü bu harcanan paralar esnafın parası, vatandaşın parasıydı” diyerek kırsal kalkınma ve sosyal destek uygulamalarından bahsetti. Belediye meclisinde yaşadıkları sıkıntılardan bahsederek “Elimizden tutacak belediye başkanlarına ihtiyaç var” diyen Yavaş konuşmasına şöyle devam etti:

“Belli ki rekor oyla seçiliyoruz. Biraz önce İsa Başkanımın dediği gibi, esnafımız kendi yanında olanı da bilir, pandemi döneminde insanların dükkanı kapalı zaten para kazanmıyorlar deyip idare etmeyip ceza kesen belediye başkanlarını da bilir. Pandemi döneminde Keçiören’de 9 bin esnafa ceza kesilmiştir. Bizler kiracılarımızdan kira almadık, kira indirimi yaptık. Her türlü desteği yaptık ve pandemi ortamını bu şekilde atlattık. Aynı şekilde destek olmaya da devam edeceğiz.”

“DÜN DE MANSUR BAŞKANIN YANINDAYDIK BUGÜN DE YANINDAYIZ”

Ankara Kahveciler Odası Başkanı İsa Güven, Mansur Yavaş’ın 6 milyon Ankaralıyı kucakladığını ifade ettiği konuşmasında, Yavaş’ın pandemi dönemi tüm esnafa maddi ve manevi destekte bulunduğunu ifade etti. Güven, “Böyle bir Başkanı desteklemeyecektik de kimi destekleyecektik. Allah razı olsun bizi bir kere yalnız bırakmadı. Dün de Mansur Başkan'ın yanındaydık, bugün de yanındayız” dedi.

Ankara Simitçiler ve Pideciler Odası Başkanı Savaş Delibaş da “Bizler Mansur Başkanı neden seviyoruz; şeffaf olduğu için, esnaf dostu olduğu için. Hiçbir şekilde esnaf, esnaf düşmanlarına oy vermez. 31 Mart’ta hep birlikte Mansur Başkan'ımızı destekleyip bir daha Başkan yapacağız” diye konuştu.