Mansur Yavaş: Gazeteciliğin kalbimde ayrı bir yeri var

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nde gazetecilerle bir araya geldi. Yavaş, babasının Beypazarı’nda gazete büfesi olduğunu anlattı. Yavaş, zaman zaman kırıldıkları haberler olduğunu söylerken “Ancak gazetecilik ile bizler ayrılmaz bir paydaşız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Gölbaşı’ndaki Mogan Gölü tesislerinde resepsiyon veren Mansur Yavaş, gazetecilerle sohbet etti. “Gazeteciliğin benim kalbimde ayrı bir yeri verdir” diyen Yavaş, şöyle konuştu:

“Babamın gazete büfesinin olması sebebiyle yıllarca Beypazarı’nda gazetecileri takip etmiş, satışını yapmış, her bir satırını büfede beklerken ayrı ayrı okumuş bir kişiyim. Daha sonraki görev dönemlerimde de gazetelerin ve haberciliğin gücüne hep inandım. Beypazarı dönemimden başlamak üzere bugün geldiğimiz noktada gazetelerin, televizyon kanallarının, haberlerin de büyük katısı olduğuna inanıyorum. Zaman zaman sevmediğimiz haberler olabilir. Kırıldığımız, ‘Olmaz bu kadar’ dediğimiz durumlar yaşanabilir ancak şunu hiçbir zaman unutmuyorum: Gazetecilik ile bizler ayrılmaz bir paydaşız. Bu bütünlüğün istense bile ayrılmaz bir yapıda olduğu gerçektir. Her gazetenin ya da gazetecinin farklı düşünceleri olabilir. Biz buna saygı duymak durumundayız. Önemli olan aile hayatına dokunmadan, iftira atmadan, karalama ve hakaret içermeden yayınlar yapılabilmesidir. Demokrasinin ayrılmaz parçası gazetecilik mesleği ile ortak paydaşlık, bu temel prensiplerde buluşmak üzere kurulmalıdır. Zaman zaman siyasi baskı olabilir. Kimi zaman yönetimsel kararlar alınabilir. Bu durumları da basın mensuplarının şahsından ayırmak bizim görevimizdir. Birbirlerini tamamlayan bir tablonun parçaları olarak bizlerin, her türlü zorluğun da beraber üstesinden geleceğimize ve demokrasiye büyük katkılar sağlamaya devam edeceğimize olan inancım tamdır.”