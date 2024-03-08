Mansur Yavaş: ''Harcamaları kuruşu kuruşuna görüyorsunuz''

Çamlıdere ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, ''Yaptığımız bütün harcamaların kuruşa kuruşuna web sayfamızda görüyorsunuz. Çünkü ben sizlerin parasını harcıyorum. Sizler bize bunu emanet ettiniz. Biz de nereye harcıyoruz göreceksiniz'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

CHP’nin Çamlıdere Belediye Başka Adayı Mehmet Cengiz ile SKM açılışına katılan Yavaş, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı.

YAVAŞ: “ANKARA HALKI YÖNETİMİ DEĞİŞTİRMEKTEN MEMNUN”

Konuşmasına Ramazan Ayı’nın hayırlı olmasını dileyerek ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başlayan Yavaş, şunları kaydetti:

“Beş yıl boyunca farklı bir belediyecilik yaptık. Biz seçilmeden önce de ama şu gelirse şu olur, bu gelirse böyle olur dediler. Çünkü eski sistemi aynen devam ettirmek istiyorlardı. Dün AK Partili bir belediye meclis üyesi veda konuşmasına şunu söyledi; imar rantlarıyla ilgili çok şükür bu dönem bir şey olmamıştır diyerek hepimize teşekkür etti. Dolayısıyla dürüst namuslu bir şekilde yönetilebileceğini gösterdik. Ama eskisi gibi rantların dönmesi için sürekli karalamalar yaptılar. 2019’da hatırlıyorsunuz. İşçileri atacaklar, yardımları kesecekler, sayaçları, PKK'lılar sayacak falan dediler. Neden yaptılar bunları? İcraatlarıyla ön plana çıksalar diyeceğim bir şey yok. Sadece koltuklarını kaybetmemek için.”

“Ankara'daki memnuniyet yüzde yetmiş” diyen Yavaş, “Ankara halkı yönetimi değiştirmekle güzel yapmış değil mi? Ankara halkı memnun” dedi.

“HARCAMALARI KURUŞU KURUŞUNA GÖRÜYORSUNUZ”

Ortak akılla kenti yönettiklerini söyleyen Yavaş, “Ortak bir akılla buluşuyoruz. Dört binin üzerinde ihaleyi canlı yayınladık. Türkiye'de bir ilktir. Meclis toplantılarının canlı yayınladık. Ayrıca yaptığımız bütün harcamaların kuruşa kuruşuna web sayfamızda görüyorsunuz. Çünkü ben sizlerin parasını harcıyorum. Sizler bize bunu emanet ettiniz. Biz de nereye harcıyoruz göreceksiniz. Harcarken görüyorsunuz şeffaf ihaleyle. Yaptığımız projelerin üzerine maliyetini asıyoruz. WEB sayfamızdan da Sayıştay raporlarına kadar yayınlıyoruz ki bize emanet ettiğinin paranın nereye gittiğini görün Ve eğer yanlış bir yere harcarsak gördüğünüz yerde de bunun hesabını bizden sorun diye” diye konuştu.

Çamlıdere’de hayata geçirilen projeler hakkında da bilgi veren Yavaş, “Benim önceliğim kanalizasyonu açıktan akan köy kalmayacak, suyu olmayan köy olmayacak. Vicdansız olmak gerek buradan bana oy çıkmadı yapamam demek. Gittiğim hiçbir yerin oy oranına bakmadım” dedi.