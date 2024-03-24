Mansur Yavaş Kahramankazanlılarla iftarda buluştu: ''Seçildikten sonra herkesi kucakladık''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Kahramankazanlılarla iftar sofrasında buluştu. Seçildikten sonra herkesi kucakladıklarını vurgulayan Yavaş, ''Belediyecilik; kim ‘Benim yanımda kimse yok mu?’ derse onun yanında yer almaktır. Elazığ'da deprem oldu, oradaydık. Karadeniz'de sel oldu, oradaydık. Antalya'da yangın oldu, oradaydık. 6 Şubat depreminde her yere yetiştik. Pandemi döneminde insanların evinde ne yiyeceği bizim derdimiz oldu'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Başkan Adayı Mansur Yavaş, Kahramankazanlılarla iftar sofrasında bir araya geldi.

CHP’nin Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Selim Çırpanoğlu tarafından düzenlenen iftar programına katılan Mansur Yavaş’ı vatandaşlar büyük bir ilgi ve coşkuyla karşıladı.

“KİMSEYİ AYIRMADIK, HERKESİ KUCAKLADIK”

Seçildikten sonra rozetini çıkarıp kimseyi ayırmadan, herkesi kucaklayarak çalıştıklarını ifade eden Yavaş, “Belediye Başkanı doğumundan ölümüne kadar kentte yaşayan herkesin beşeri ihtiyaçlarıyla ilgilenir. Asli görevimiz hemşehrilerimizin her türlü derdiyle ilgilenmek. Esnafın ayakta kalması, iş adamının işini geliştirmesi, öğrencinin daha iyi şartlarda okuması, derdi olanın derdi, sağlığı her şeyi belediye başkanına aittir” diye konuştu.

“KİM ‘BENİM YANIMDA KİMSE YOK MU?’ DEDİYSE YANINDA OLDUK”

Belediyeciliğin sadece asfalt ve kaldırımdan ibaret olmadığını vurgulayan Yavaş, “Bunu fen işleri yapıyor zaten. Mesele açta açıkta kimse var mı? Kim ‘Benim yanımda kimse yok mu?’ derse onun yanında yer almaktır. Elazığ'da deprem oldu, oradaydık. Karadeniz'de sel oldu, oradaydık. Antalya'da yangın oldu, oradaydık. En son 6 Şubat depreminde de her yere yetiştik. Pandemi döneminde herkes evinden çıkamazken, acaba bu insanlar evinde ne yiyecek, bizim derdimiz oldu” ifadelerini kullandı.

“SİZ ÖNCE KENDİ HESAPLARINIZI AÇIKLAYIN”

Seçimlerden önce kendilerine yönelik atılan ‘Gelir gelmez işçileri işten atacak, sosyal yardımları kesecek’ iftiralarını anımsatan Yavaş, rakiplerinin ‘Belediye battı’ iddialarına yönelik, “Siz önce bir kendi hesaplarınızı açıklayın. Türkiye'de sadece biziz. 2019’da aldığımızda belediyenin mali durumu nedir, 2023 yılının sonunda nedir? 1 milyar 858 milyon dolar belediyenin borcunu azalttık. Bunun yanında Çayyolu Metrosu’na 5.75 milyar lira para kesildi. Bunlar sizin paranızdı” dedi.

“BİZ SİZLERİN İÇİNDEYİZ”

Kahramankazan’a onlarca defa geldiğini ve problemleri yerinde tespit ettiğini belirten Yavaş, “Siz Kahramankazan'da hiç Büyükşehir Belediye Başkanı gördünüz mü benden önce? Seçimden seçime… Bir de Ramazan’da iftar verme haricinde hiçbir şekilde göremediniz. Biz sizlerin içindeyiz” diye konuştu.

“KAHRAMANKAZAN'IN DAHA DA GELİŞMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Yavaş, Belediye Meclis’inde ilçe belediye başkanlarıyla yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek konuşmasına şöyle devam etti:

“Kahramankazan Belediye Başkanı, daha benim odamı görmedi. Açsaydı telefonu, ‘Kahramankazan'ın şu işi var, bize destek olun’ deseydi ne olurdu? Bunun adı siyaset midir Allah aşkına? Bir tarafta kimseyi ayırmayan, herkese hizmet etmek isteyen bir belediye başkanı; diğer tarafta partisini ilçesinden çok seven belediye başkanları. Kendilerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’yla konuşmayı, görüşmeyi yasaklayanlara, ‘Bundan bizim ilçemiz zarar görür’ diyemediler. Ciner Soda Kahramankazan’da en az 300-400 kişinin çalışacağı büyük bir yatırım yapmak için plan değişikliği sundu Büyükşehire. Siyaset yaptılar, reddettiler. Ben de buna itiraz ettim. Bunun mantığı var mı? Yukarıdan emir öyle gelmiş. Ama Allah nasip ederse Selim Başkanı seçeceksiniz ilk yapacağımız şey yeniden talep ederlerse o imar planını değiştirip Kahramankazan'ın daha da gelişmesi için elimizden geleni yapacağız. Belediyecilik budur.”

“BENİM YAPTIKLARIMI ANCAK VADEDEREK ORTAYA ÇIKABİLİYORSUNUZ”

‘Başkent Kart’ ile 3 yıldır, Kantin Kart aracılığıyla da 2 yıldır yaptıkları sosyal destekleri anlatan Yavaş rakibinin Başkent Kart ve Kantin Kart vaadine yönelik, “Bana diyor ki ondan sonra, ‘Projesi yok.’ İşte belediyecilik budur. Kopyalamak zorunda kalacaksınız. Benim yaptıklarımı ancak vadederek ortaya çıkabiliyorsunuz. Siz belediye başkanısınız. Ben Keçiören'de 50 bin kişiye ve 5 bin emekliye düzenli destek oluyorum. Emeklilerin durumu 8 aydır kötü. 8 aydır kendi belediyenden 5 tane emekliye niye arka çıkmadın? Şimdi de ‘Tüm emeklilere 5’er bin lira vereceğiz’ diyor. Ankara'da 1 milyon 100 bin emekli var. 5’er bin lira verdiğin zaman ayda 6 katrilyon eder. Nerede bu para? Savurdukça savuruyorlar. Çünkü artık yapacakları bir şey kalmadı. Hiçbir yerde böyle miting falan yapamıyorlar, toplanamıyorlar. Vatandaş rağbet göstermiyor artık. Yalanlarından bıktılar” şeklinde konuştu.

“ANKARA'DA KİM KAZANACAK DİYE BİR PROBLEM KALMADI”

“Çeşitli yaptığımız çalışmalar nedeniyle Ankara'nın gönlüne girdiğimi biliyorum” diyen Yavaş, “Televizyonlarda artık Ankara konuşulmuyor. Ankara'da kim kazanacak diye bir problem kalmadı. Allah'ın izniyle rekor oyla kazanacağız. Ancak benim istediğim şu, bizi topal bırakmayın. Demokrasiye inanmıyorlar. Sizlerin verdiği oyları yok sayıyorlar. Bunlar topal ördek diye mecliste engellemeler yapıyorlar” diye konuştu.

“YOK SAYIYORLAR SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANINI”

Mazbatayı aldıktan sonra yan yana gelip çalışmak gerektiğini vurgulayan Yavaş konuşmasını şu sözleriyle sonlandırdı:

“Bu kadar kendi ilçesine kötülük yapan, halkın seçtiği belediye başkanını yok sayan, en ufak bir şeyde telefon açıp, ‘Başkanım şurada bir problem var, şunu yap’ demek yerine hemen gidip orada video çekip Büyükşehir Belediye Başkanını kötüleyen bir belediye başkanı. Bu nedir Allah aşkına? Devlet adamlığına yakışıyor mu? Ankara için, Ankara'nın hakkı için ben Sayın Cumhurbaşkanı'na çıktım. Her pazartesi gittim, havaalanında karşıladım bir yerim mi eksildi? Bakanlardan Ankara için bir takım taleplerde bulundum. Bir yerim mi eksildi? Görevim bunu gerektiriyor. Ama işte bunlarda devlet adamlığı sıfatı yok. Yok sayıyorlar seçilmiş belediye başkanını. Bu nedenle de değiştirilmesi gerekir.”

Mansur Yavaş, iftar programının ardından Kahramankazan’a bağlı İmrendi (Köyü) Mahallesi’ne giderek İmrendi Eğitim Derneği Konağı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.