Mansur Yavaş tatilin ilk gününde çocuklarla buluştu: Mucizeler Sirki BAKAP'ta

Türkiye’nin en büyük tarım ve rekreasyon alanı olan BAKAP, Başkentli miniklerin eğlence dolu bir tatil geçirebilmeleri için Mucizeler Sirki’ne ev sahipliği yapıyor. Tatillerinin ilk gününde çocukları yalnız bırakmayan Mansur Yavaş, “Bu hareketleri yapanlar, bir çalışma sonunda bunları yapabiliyor, çalışarak bu beceriye sahip oluyor. Sizler de arzu ettiğiniz, istediğiniz bir alanda başarıya ulaşmak için çalışınca neler yapabileceğinizi göreceksiniz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline giren Başkentli minikler için eğlence dolu bir program hazırladı.

Türkiye’nin en büyük tarım ve rekreasyon alanı olan BAKAP; Mucizeler Sirki’ne ev sahipliği yapıyor. Hayvanlar olmadan eğlendiren ve ısıtmalı dev sirk çadırına kurulan Mucizeler Sirki; çocuklara sanat, bilim ve eğlenceyi bir arada sunarken interaktif gösterilerle farklı deneyimler kazandırıyor.

“AİLELERİNİZLE BİRLİKTE DUT TOPLAMAYA GELECEKSİNİZ”

Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Mucizeler Sirki’nde yarıyıl tatili heyecanı yaşayan çocuklarla bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Karne tatiline özel etkinlikler düzenlemek istediklerini belirtti. Türkiye’nin tek ve en büyük tarım ve rekreasyon alanı BAKAP’ta olduklarını belirterek konuşmasına başlayan Yavaş, “Buraya ailelerinizle birlikte geleceksiniz, eğleneceksiniz. Öyle bir yer ki artık çocuklarımızın birçoğu sebzelerin meyvelerin nasıl yetiştiğini bilmiyor. Birçoğu manavda yetiştiğini zannediyor. Bunları hep yerinde göreceksiniz. Dut mevsiminde ailelerinizle dut toplamaya geleceksiniz. Burada, kayısı zamanı kayısıyı, elma zamanı elmayı ağacından toplayıp yiyebileceksiniz. Yine ailelerinizle birlikte gelip burada bulunan bungalov evlerde kalabilecek, bizzat ellerinizle domates ekip yetiştirmeyi öğrenebileceksiniz. Tam bir tarım, rekreasyon ve eğlence alanı olacak” diye konuştu.

“ÇALIŞTIĞINIZDA NELER YAPABİLECEĞİNİZİ GÖRECEKSİNİZ”

Yavaş, sirkteki gösterileri örnek göstererek şunları söyledi:

“Bu hareketleri yapanlar, bir çalışma sonunda bunları yapabiliyor. Çalışarak bu beceriye sahip oluyor. Sizler de arzu ettiğiniz, istediğiniz bir alanda başarıya ulaşmak için çalıştığınızda neler yapabileceğinizi göreceksiniz.”

Çocuklara müjdeli bir haber veren Yavaş, “Çok kısa zamanda Atatürk Orman Çiftliği’nin içinde gene çocuklarımızın tatilde gidebilecekleri ama daha sonra da devam edecek şekilde sürekli kalacak Dijital Hayvanat Bahçesi’ni de hazırladık” dedi.

BAŞKENTLİLERDEN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

Soğuk havaya rağmen 7’den 70’e Başkentli; çocuklarıyla, torunlarıyla ücretsiz olarak düzenlenen Mucizeler Sirki’ne yoğun ilgi gösterdi.

BAKAP’ı çok beğenen ve aileleriyle birlikte vakit geçirdikleri için büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkentliler gerçekleştirilen etkinlik için Ankara Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür etti:

-Mehmet Özkan: “Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Gayet eğlenceli, açıkçası karne hediyesi olarak tam yerinde oldu. Başkanımıza teşekkür ederiz.”

-Merve Turan: ”Çok memnun kaldık. Yeğenim ve oğlumla birlikte geldik. Çok eğlenceli, imkânı olmayan aileler içinde çok güzel olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz Başkanımıza.”

-Ali Korkmaz: ”Öncelikle Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim. Ayrıca çok güzel bir organizasyon. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz.”

-Murat Polat: “Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu etkinlikten dolayı. Başkanımızın çalışmalarından çok memnunuz. Çocuklarımızla birlikte vakit geçirmek çok güzel oldu.