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Mansur Yavaş Twitch Türkiye rekorunu kırdı

Pqueen ve Mansur Yavaş Twitch Türkiye rekoru kırdı. İkilinin yaptığı canlı yayın, anlık olarak 362 bin kişi tarafından izlenerek, rekoru aştı.

Pqueen ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitch  Türkiye  rekoru kırdılar.

Pqueen takma adıyla bilinen Pelin Baynazoğlu ve Mansur Yavaş, bugün Twitch paltformu üzerinde canlı yayın gerçekleştirdiler. Anlık olarak 362 bin kişinin takip ettiği yayın, Twitch Türkiye tarihine geçti.

 Twitch, çeşitli konular üzerinde canlı yayınlar yapabildiğiniz bir platform. Özellikle gençler arasında oldukça popüler olan Twitch, genellikle video oyunları üzerine canlı yayınların yapıldığı bir mecra olarak biliniyordu.

Son yıllarda gelişen ve gerçek hayata dair konuları da bünyesine dahil etmeye başlayan Twitch üzerinde, birkaç dakika önce rekor kırıldı. 

Pelin "Pqueen" Baynazoğlu'nun aylar önce yaptığı teklifi kabul eden Mansur Yavaş, 17 Mart 20.00 itibarıyla Pqueen'in kanalında buluştular.

 Pqueen ile Kimdir ismi verilen programda, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Etiketler mansur yavaş abb ankara büyükşehir belediyesi rekor
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