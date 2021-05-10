Mansur Yavaş'ın kırsal kalkınma projesine yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent’te yerli üretimi artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çiftçilere yönelik kırsal kalkınma desteklerini aralıksız sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere yaklaşık 8 milyon sebze fidesinin (domates ve biber) dağıtımına başlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma destekleriyle Başkentli çiftçinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

2020 yılında yerli üreticilere 5 milyon 827 bin 920 sebze fidesi (domates ve biber) desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yoğun talep üzerine fide desteğini artırarak yaklaşık 8 milyona yükseltti.

DAĞITIM BAŞLIYOR

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere talep toplama başvurularına 8 Nisan’da başlarken, Başkentli çiftçilere domates ve biber fidelerini dağıtmaya hazırlanıyor.

Kırsal kalkınma desteklerini çeşitlendirerek Başkentli çiftçinin refah seviyesini yükseltmeyi hedefleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi teşvik ederek yerli üretimi de artırmayı amaçlıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, sebze fidesi dağıtımını toplam 23 ilçede gerçekleştirecek.

ERKENCİ ÇEŞİT SEBZE FİDESİ DESTEĞİ DE SAĞLANDI

Yerli üreticilerin geçtiğimiz yıl yüksek verim elde ettiği sebze fideleri nedeniyle artan yoğun talebi karşılamak üzere bu yıl yaklaşık 8 milyon fide dağıtacak olan Büyükşehir Belediyesi, nisan ayında seracılık yapan çiftçilere de erkenci çeşit sebze fidesi desteği sağladı.

Nallıhan ve Ayaş ilçelerinde seralarında fide dikimi yapmak isteyen yerli üreticilere de 16-20 Nisan tarihleri arasında erkenci domates ve biber fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Başkent ekonomisini canlandıracak sebze fidesi desteği dağıtım noktaları ve tarihleri şöyle:

-Ayaş: 15 Mayıs: Akkaya-Akkaya Köy Konağı, Ilıca-Ilıca Köy Konağı, İlhan-İlhan Köy Konağı, Oltan-Oltan Köy Konağı

16 Mayıs: Çanıllı, Başbereket, Ortabereket (Çanıllı Köy Konağı)

16 Mayıs: Pınaryaka, Bayat, Evci, Feruz (Pınarkaya Köy Konağı)

16 Mayıs: Sinanlı, Ayaş Merkez, Yağmurdere, Gökler, Gençali, Ulupınar, Bayram (ABB Fen İşleri Şantiyesi)

-Beypazarı: 17 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

-Nallıhan: 17 Mayıs-ABB ASKİ Şantiyesi

-Güdül: 18 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

-Şereflikoçhisar: 18 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

-Evren: 18 Mayıs-ABB ASKİ Şantiyesi

-Bala: 18 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

-Haymana: 18 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

-Kalecik: 19 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

-Kahramankazan: 19 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

-Çubuk: 20 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

-Pursaklar: 20 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

-Gölbaşı: 21 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

-Çankaya: 21 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

-Akyurt: 21 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

-Polatlı: 22 Mayıs-ABB ASKİ Şantiyesi

-Çamlıdere: 22 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

-Kızılcahamam: 22 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi

-Sincan: 24 Mayıs-Peçenek Mahallesi Ziraat Odası Deposu

-Yenimahalle: 24 Mayıs-Peçenek Mahallesi Ziraat Odası Deposu

-Keçiören: 24 Mayıs-Peçenek Mahallesi Ziraat Odası Deposu

-Altındağ: : 24 Mayıs-Peçenek Mahallesi

-Elmadağ: 24 Mayıs-ABB Fen İşleri Şantiyesi