Mansur Yavaş’tan 100 milyon TL'yi aşan bayram müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hayata geçirdiği “Başkent Kart” uygulaması kapsamında sosyal yardım alan ailelere ikinci ödemeler Kurban Bayramı öncesinde yapıldı.

Sosyal yardım alan 185 bin 465 ailenin Başkent Kartı’na yatırılan 500 TL’lik bakiyeler 10 Temmuz itibarıyla kullanılabilecek. Kart basım işlemi devam eden 25 bin aileye ise aynı tutarda destek sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi toplamda 100 milyon TL’den fazla ödeme yapmış olacak.

Başkent’te sosyal yardım anlayışını değiştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kurban Bayramı öncesi müjde verdi.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Yavaş, “Bayram öncesinde 100 Milyon TL tutarında yeni destek paketi hazırladık. Sosyal yardım alan 185.465 ailemizin Başkent Kart'larına 500 TL ödeme yaptık. Kart basımı süren yaklaşık 25 bin ailemize ise aynı tutarda ödeme yapacağız. İnsan onurunu koruyarak iyiliği biriktiriyoruz” ifadelerini kullandı.

100 MİLYON TL’Yİ AŞAN DESTEK

Ramazan Bayramında sosyal yardım alan 112 bin 785 ailenin Başkent Kart’ına 45 milyon 114 bin TL’lik ödeme yapan Büyükşehir Belediyesi şimdi de Kurban Bayramı öncesi 100 milyon TL’yi aşan tutarda ödeme gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkent Kart basımı devam eden yaklaşık 25 bin aileye ise aynı tutarda destek ödemesi yapacak.

YAVAŞ: “KİMSEYİ AYIRT ETMEDEN DESTEK OLACAĞIZ”

Sosyal yardım alan aileleri kısa mesajla da (SMS) bilgilendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bakiyelerin 10 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla Başkent Kart’lara yükleneceğini belirterek, Kurban Bayramı’nı kutladığı vatandaşlara şu sözlerle seslendi:

“Başkent Kartınızın içerisindeki parayı market, bakkal, giyim, kırtasiye vb... fark etmeksizin tüm alışverişlerinizde (bahis, tekel ve kuyum alışverişleri hariç) kullanabilirsiniz. Şifreniz kart numarasının son 4 hanesidir, ATM’lerden şifrenizi değiştirebilirsiniz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kimseyi ayırt etmeden, imkanlarımız ölçüsünde yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ailelerinize selam ve saygılarımı iletiyor, mübarek Kurban Bayramınızı şimdiden kutluyor, hayırlı günler diliyorum.”